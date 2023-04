"Hitlers Tagebücher" erwiesen sich bald als Fälschung.

Als echte Schriftstücke haben wir nie existiert, wurden lediglich später nachempfunden, gefälscht – hatten aber trotzdem viele Leser. Wurden nämlich, wie das Hauptwerk unseres angeblichen Verfassers aus seiner Kampfzeit, Jahrzehnte später ebenfalls millionenmal gelesen in einer Hamburger Illustrierten.

Neues vom Kriegsverbrecher



Wobei wir uns natürlich schon fragten, warum so viele Menschen begierig waren, Neues zu erfahren von unserem angeblichen Verfasser – in der Hoffnung vielleicht auf ein günstigeres Bild dieses Mannes, verantwortlich gemacht für einen Völkermord? Jedenfalls war unser Nachempfinder und Fälscher schon in jungen Jahren einschlägig tätig gewesen, hatte sich Taschengeld damit verdient, Autogrammkarten von Politikern zu fabrizieren mit nachempfundenen Unterschriften, bevor er sich später verlegte auf Erinnerungsstücke aus der Zeit dieses Mannes, damals genannt der Führer.

Bediente die Nachfrage rechter Kreise mit Handschriften, Zeichnungen, sogar Gemälden von damals, deren wohlhabende Käufer und Sammler sich gerne einreden ließen, sie seien allesamt echt, teilweise sogar von unserem angeblichen Verfasser persönlich. Zwar hat sich dieser tatsächlich in jungen Jahren in Wien als Maler versucht, als Führer aber später wohl keine Zeit mehr dafür gefunden – was freilich wohlhabende Käufer und Sammler nicht abhielt, sentimentale Liebhaberpreise zu zahlen: für ein angeblich von ihm persönlich geschaffenes Aktbild seiner Gefährtin vor alpiner Szenerie zum Beispiel (entstanden im Atelier unseres Fälschers, nicht auf dem Berghof; Modell dafür dessen Freundin, Gesicht angeglichen ans Vorbild).

Ein Riesengeschäft

Sein Meisterstück aber wurden natürlich wir, sobald er die Führerhandschrift vollkommen beherrschte: die angeblichen, als echte Schriftstücke nie existierenden "geheimen Tagebücher" des Führers. Sollte ein Riesengeschäft für den Fälscher werden, gab sich auch einige Mühe mit uns: erwarb Restbestände alter Notizbücher, unliniert, schwarz mit festem Einband, klebte vorn darauf goldfarbene Initialen in gotischer Schrift, die auf den Führer verweisen sollten, brachte Wachssiegel an mit roten Kordeln, füllte die leeren Seiten mit täglichen Eintragungen.

Schon von unserem ersten Band begeistert war einer der wohlhabenden Käufer und Sammler, noch dazu, als namhafte Historiker, um Begutachtung gebeten, die Führerhandschrift vollkommen fanden. So richtig prominent wurden wir allerdings erst, als uns der Sammler dem Reporter einer Hamburger Illustrierten zeigte: witterte eine Sensation, versprach sich eine Auflagensteigerung. Wollte zwar Genaueres wissen über unsere angebliche Herkunft, gab sich aber zufrieden mit einer teilweise sogar plausiblen Geschichte: In letzter Minute als Geheimmaterial aus dem eingekesselten Berlin ausgeflogen, hätten wir den Absturz des Flugzeugs in einer Metallkiste überstanden, von einem deutschen Offizier geborgen und sichergestellt, der freilich anonym bleiben wollte.

Ein produktiver Fälscher



Den Flug hatte es tatsächlich gegeben, die Absturzstelle war bekannt, die verunglückte Besatzung an Ort und Stelle bestattet worden. Dass Zeugen des Absturzes nichts von einer geborgenen Metallkiste wussten, vielmehr angaben, es sei alles verbrannt, irritierte den angereisten Reporter nicht weiter, auch nicht die Illustrierte, die eine Sensation witterte, sich eine Auflagensteigerung versprach.

So kam es, dass unser Nachempfinder und Fälscher tatsächlich mit der Illustrierten groß ins Geschäft kam: erhielt einhunderttausend D-Mark pro Band, der Kaufpreis wurde bald verdoppelt. Worauf unser Nachempfinder und Fälscher begann, uns hemmungslos zu vermehren: steigerte die Produktion von anfangs nur wenigen Tagebuchbänden auf über sechzig, schwarz mit festem Einband, darauf goldfarbene Initialen in gotischer Schrift, die auf den Führer verweisen sollten, rote Wachssiegel mit Kordeln – und genehmigte der Verlag letztlich über neun Millionen D-Mark für den kompletten Ankauf.

Kein "A", sondern ein "F"

Unsere Veröffentlichung stand unmittelbar bevor, als begründete Zweifel aufkamen an unserer Echtheit: Zwei ehemalige Adjutanten des Führers konnten nicht bestätigen, dass er Tagebuch geführt habe; auch sei die erste Initiale in gotischer Schrift auf unseren Umschlägen bei genauer Betrachtung kein "A", sondern ein "F" (der Vorname des Führers freilich nicht Fritz).

Das irritierte den Reporter, an den Einnahmen beteiligt, ebenso wenig wie die Illustrierte, die sich eine Auflagensteigerung versprach, hatten sich ja gerne einreden lassen, wir seien allesamt echt, vom Führer persönlich. Erlaubte der Verlag aber immerhin eine genaue Untersuchung der chemisch-physikalischen Beschaffenheit unseres Materials in einem Labor, was freilich keinen Einfluss auf die Veröffentlichung hatte: Mit der redaktionellen Behauptung, "die Geschichte des Dritten Reichs müsse teilweise umgeschrieben werden", gingen die ersten zwei Bände in Serie, stieg die Auflage der Illustrierten tatsächlich um mehrere Hunderttausend, konnte der Verkaufspreis vervielfacht werden.

Geboten wurde tatsächlich ein günstigeres Bild des Führers: Er habe vom Völkermord nichts gewusst, die betroffene Ethnie lediglich aussiedeln wollen nach Osteuropa, wo sie sich selbst ernähren könne. Es kam allerdings bald nach der Veröffentlichung das Labor zu einem Ergebnis bezüglich der chemisch-physikalischen Beschaffenheit unseres Materials – zwar keine Überraschung für uns, aber ein harter Schlag für die Illustrierte: Wir konnten unmöglich echt sein, wir waren eindeutig gefälscht. Laut Materialprüfung enthielten nämlich sowohl unser Papier als auch unsere Bindung Bestandteile, die erst nach dem Tod des Führers hergestellt wurden, auch war die Farbe der roten Kordeln zu seiner Zeit noch nicht auf dem Markt gewesen.

Ab ins Verlagsarchiv

Das hieß natürlich, dass neben unserem Material auch unser Inhalt unmöglich echt sein konnte, also trotz vollkommen beherrschter Handschrift nicht vom Führer persönlich stammte, somit auch das günstigere Bild dieses Mannes, er habe vom Völkermord nichts gewusst, gefälscht war. Die Illustrierte brach daraufhin die Serie ab, entschuldigte sich für die Veröffentlichung, lagerte uns, die vielen restlichen Bände, unpubliziert im Verlagsarchiv ab. Vielleicht werden wir irgendwann doch noch erscheinen als wenig schmeichelhafte Zeugnisse. Wer weiß. (Reinhard Wegerth, 15.4.2023)