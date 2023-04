Das Einhorn spricht: In Teresa Präauers Text macht sich die seltene Spezies unter anderem Gedanken über Unique Selling Points und Marketingstrategien, Nagelstudios und Wandtattoos.

Foto: Helmut Wimmer

Hi, ich bin das Einhorn. Und ich freue mich, hier und heute vor Ihnen sprechen zu dürfen. Hi. Ja, das Horn stört immer auch ein bisschen. Es lenkt ab. Ich möchte etwas sagen, und die Leute starren auf mein Horn. In der U-Bahn ist es völlig unpraktisch. Ich kann’s ja nicht einrollen!

Neueste Mode

Nein, ich friere dort nicht, am Horn. Ich spüre da eigentlich gar nichts. Es gibt sensible Kollegen, die sagen, sie spüren schon, wenn jemand ihr Horn anrempelt. Gut, ich sage, Einhörner sind verschieden. Mir hat einmal ein Mensch ein Mützchen gestrickt für das Horn im Winter, das hat ausgesehen wie eine viel zu lange Socke. Das tu ich mir nicht an.

Wir Einhörner sind Styler. Sie wissen, was Styler sind? Nach der neuesten Mode gekleidet. Gepflegte Hufe, frisierte Mähne. Lack und Glitzer. Es ist nie zu viel Glitzer! Heute hab ich mich aber für etwas Eleganteres entschieden. Museum und so.

Ich wollte eigentlich gar nicht sprechen. Vor Ihnen, vor so vielen Leuten. Nichts gegen jeden Einzelnen, bitte nicht beleidigt sein. Aber repräsentiert, hab ich gesagt, repräsentiert fühle ich mich in diesem Bild überhaupt nicht. Ich weiß schon, Sie sagen jetzt, diese neue Mode mit der Repräsentationskritik, gähn. Aber erstens sind wir Einhörner gerne Teil des Trends. Und zweitens.

Von Einhörnern geführt



Zweitens fällt mir jetzt nix ein. Eins reicht doch! Ein Horn ist besser als zwei Hörner. Zwei Hörner können alle, die Rinder, die Gazellen, die Schafe. Bin ich ein Schaf? No way. Ein Horn hat nur das Einhorn. Gut, das Nashorn, werden Sie sagen. Aber der Vergleich hinkt. Schauen Sie mich an. Das Nashorn hinkt, während ich springe. Wer mich mit einem Nashorn vergleicht, hat keine zwei Augen im Kopf.

Jetzt starren Sie doch nicht ständig auf mein Horn. Hören Sie zu! Das einzelne Horn ist der Einhörner Unique Selling Point. Unsere Marke sozusagen. Wir sind nicht dumm, wir Einhörner. Wir haben uns auf dem Markt platziert. Jeder und jede muss sich auf dem Markt platzieren. Stichwort Unicorns. Sie wissen schon, diese jungen Start-ups, die mehr als eine Milliarde wert sind, aber nicht börsennotiert. Unicorns! Alle von Einhörnern geführt. Gut, die einen stecken uns in die Welt von Fabel und Fiktion, die anderen wollen uns ins Mittelalter zurückschicken oder in die Antike, noch weiter weg. Aber ich sag mal, Plinius kann mich mal. Also, no offense, der mag seine Meriten haben. In puncto Einhorn halt so daneben gelegen.

Ungepflegte Zehen

Glauben Sie nicht? Der sagte, das Einhorn, also ich, sei ein Pferd mit dem Kopf eines Hirsches. Und mit Elefantenfüßen! Mit dem Schwanz eines Ebers und mit einem langen schwarzen Horn. Quote unquote. Jetzt sehen Sie mich an. Und dann denken Sie darüber nach, was Sie dem Plinius sagen würden, wenn der ankäme und sagen würde, Sie haben den Kopf eines Hirsches. Und Sie haben Elefantenfüße.

Okay. Nein, Sie da, Sie haben Elefantenfüße. Und der Herr da hinten habe den Schwanz eines Ebers. Okay, wer weiß. Das Einhorn kann nicht reinschau’n in den Menschen. Oder ein langes schwarzes Horn. Wo doch jedes Kind weiß, Einhörner haben ein weißes langes Horn, ein rosafarbenes langes Horn, ein regenbogenfarbenes oder ein glitzerndes langes Horn mit Farbverlauf. Fragen Sie Ihre Kinder, die sind oft schlauer, concerning das Einhorn. Ja, was noch? Was ich noch sagen wollte. Sehen Sie sich das Bild hier an. Gut, es hängt in einem Museum. Es ist sicher wertvoll. Und gut gemalt, ja. Na ja. Die Zehen, die sehen nicht gepflegt aus. Würde eine Oligarchennichte zum Beispiel nicht haben, solche Füße. Und die hellblauen Flipflops dazu! Kannste nich’ mach’n. No way. Und den Typen daneben finde ich superdevot, das zieht mich überhaupt nicht an. Finde ich nicht realistisch. Er ist auch nicht geeignet für ein Profil. Das spitze Näschen? Das kleine Mündchen? Das flockige Bärtchen? Nee. Da muss Kontur rein. Pflege!

Knie nieder!

Und sie halt schon so: He, ich zeig dir mal, wer hier den Ton angibt. Schau mein Tuch an, schau es an. Knie nieder! Muster und alles. Super gewebt, da gibt es nix. Gut, das rote Kleid würde ich ohne das blaue Tuch in der Taille tragen. Die Zöpfe sind ganz cute. So hochgesteckt. Ju-sti-na. Ich sag: Tschastina. Tschasti. Die Tschasti mit dem super Tuch. Klar gefällt sie dem Typen. Aber die ganze Geschichte mit der Jungfräulichkeit und der Gottgefälligkeit?

Ich lass jedem seinen Glauben. Und jeder. Sollen Sie glauben, meine lieben Leute mit dem Hirschkopf und dem Eberschwanz und den Elefantenfüßen. Glaubt daran, mir jedenfalls ist die Businessgrundlage entzogen, schon seit langem. Oder sind Jungfrauen anwesend? Sie? Quod erat demonstrandum! Ich mach’s kurz: Mittelalter, Renaissance. Neuzeit, Moderne. Aufklärung, Pille. Emanzipation, neue Sexualität usw. Da wie dort. Mit Rückschritten, klar. Wo nicht. Sei es, wie es sei, ich werte das nicht, ich sage nur: Wir Einhörner mussten umsatteln. Face reality.

Eine Falle mit Gänsefüßchen

Glotzt nicht mein Horn an! Früher, ja, früher haben wir unser Horn in den Schoß einer Jungfrau gebettet, und so wurden wir gefangen. Ich sag ehrlich, es lief eher so: Halb zog sie ihn, halb sank er hin. Jedenfalls wir so im Schoße der Jungfrau, zu Hülf, zu Hülf, eine Falle. Ich sag’s halbironisch, ja: eine Falle. Mit Gänsefüßchen. Und dann Horn ab, und Karfunkelstein raus. Weil der Karfunkelstein angeblich zaubern kann und das Horn ein super Becher is. Aber is’ nich’. Das Horn ur-unpraktisch bei allem, beim Sport, in der U-Bahn, beim Schlafen. Und der Karfunkelstein halt null magisch. I know, trust me. Und wie gesagt, am Horn spürt man nix, die sensiblen Kollegen, die etwas anderes sagen, wollen sich da nur wichtigmachen. Und concerning den Karfunkelstein gibt es schönen Ersatz, man kann öfter wechseln, und ich trag auch gern Plastik, wenn’s mal schnell geh’n muss mit dem Stein in der Früh.

Wo wir uns das Horn machen lassen? Eigentlich in allen regulären Nagelstudios, die bieten das auch für Einhörner an. Gel-Treatment, Lack, Glitzersteine. Muster, alles. In allen Farben, ja. Das Horn wächst ein Leben lang, das ist auch nicht anders als bei diesem traurigen Schnittlauch, den Sie auf dem Kopf tragen. Und ich meine damit nicht die Zöpfe von der Tschasti.

Nicht repräsentativ

Weil ich gesagt habe, das Bild repräsentiert mich nicht. No offense, Museum, aber so knien nur die Lipizzaner, drei Straßen weiter. Gut, wer’s mag. Aber wir Einhörner, wir knien nicht. Wir springen, wir schreiten. Wir sind dem Tanze zugeneigt. Dem Luftsprung! Manche von uns singen ganz gut, viele sind in Beautyberufen, und der Rest führt eben Milliardenunternehmen. So wie ich. Ich schaue auf die Uhr, ich muss nämlich jetzt auch los. Hat jemand eine Uhr?

Was wir herstellen? Ganz kurz noch. Im Wesentlichen Fan-Artikel aus dem Themenbereich Einhorn. Anhänger für Schulrucksäcke. Stofftiere. Gedrehte Zuckerstangen und Knetmasse. Kennen Sie sicher. Pixie-Sticks. Energydrinks. Aufblasbare Einhörner für den Pool. Deko für Geburtstagskuchen. Tja. Spielfiguren und Spieluhren. Ja, läuft. Auch in Krisenzeiten. Die Menschen wollen immer feiern. Je mehr Krise, desto mehr Party. Wir decken eigentlich den gesamten Partysektor ab. Wir sind fürs Fröhliche zuständig, auch fürs Verträumte. Wenn ich schlecht drauf bin, sag ich, dann hab ich nix zu suchen im Einhornbusiness. Allein vom Warten und vom Sitzen auf den Knien kommt nix, sagt die Tschasti. Und da hat sie auch recht.

Wandtattoo-Business

Poster machen wir auch, T-Shirts, Postkarten. Und Wandtattoos! Wandtattoos mit motivierenden Sprüchen von Einhörnern. Kennen Sie den? "Realität ist etwas für Menschen, die Angst vor Einhörnern haben." Quote unquote. Oder den: "Wenn ich nicht mehr weiterweiß, frage ich mein Einhorn. Das hat zwar auch keine Lösung, aber es guckt so süß." Im Grunde völlig vertrottelte Sprüche, aber wir verkaufen sie supergut. Ich liebe Wandtattoos, concerning den Umsatz. Im Wesentlichen macht das Museum nix anderes. Wandtattoos. Is’n Business.

Noch etwas, bevor Sie weiterziehen, Frau Hirschkopf und Herr Eberschwanz, und Sie da mit den Elefantenfüßen. Ja, ich spiegel’ das jetzt konsequent zurück. Ich werfe euch die Zuschreibungen zurück.

Ich bin ein Einhorn

das Horn ist mein Ansporn

Ich ess so gern Popcorn (mit Karamellge schmack)

das war jetzt Foodporn

Ich fall aus der Normform

die Normform heißt Zweihorn

Ich fall aus dem Normcore

das mach ich enorm gern

Ich bin ein Einhorn

das Horn ist mein Ansporn

Einhorntanz

Streckt einen Arm in die Höhe und macht mir den Einhorntanz, den Einhorntanz! Streckt alle den Arm in die Höhe und macht mir den Ein-horn-tanz! Okay, ihr wollt nicht. Was haben die Menschen nur gegen Mitmachtheater? Wir Einhörner, wir lieben das! Gut, ich muss los. Ich sag Goodbye. Ciao. Tschü-hü! Okay, einer noch. Kennen Sie den? "Ärgere niemals ein Einhorn. Es haut dich pink und rosa." Oder den: "Sei immer du selbst. Außer du kannst ein Einhorn sein, dann sei ein Einhorn." Quote unquote. (Teresa Präauer, 14.4.2023)