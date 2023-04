Thomas Edlinger, künstlerischer Direktor des Kremser Donaufestivals, wagt mit dem Motto des diesjährigen Donaufestivals "Beyond Human" einen Blick in die nahe Zukunft

"Man sollte ökologische Fragen weder den fröhlichen Transhumanisten noch der apokalyptischen Angstlust überlassen": Thomas Edlinger.

Covid, böse Algorithmen und schon wieder ein neuer Temperaturrekord: Wir spüren den Kontrollverlust täglich. Viren sind wie das Internet oder die Klimakrise im Sinne des Philosophen Timothy Morton Hyperobjekte: Phänomene, die uns alle tangieren und doch nicht zu greifen sind. Für Morton zählen auch die künstlichen Intelligenzen zu diesen alltäglichen und doch unvertrauten Hyperobjekten.

Hinterfotzige Fangfragen

Als eine Zäsur im Übergang vom Unvertrauten zum wenn schon nicht Vertrauten, dann zumindest Alltäglichen könnte sich der bereits abebbende Hype um ChatGPT erweisen. Kein Mensch weiß, wie viele "Däumlinge", wie der greise Michel Serres die Digital Natives einmal genannt hat, in den letzten Wochen mit flinken Fingern versucht haben, die emsigen Nullen und Einsen mit hinterfotzigen Fangfragen aufs Glatteis zu führen. Und sich über das enorme Wissen und den phrasendreschenden Fadgasalarm, aber auch über den amoralischen Abgrund der vorläufig noch sehr günstigen Intelligenz im Internet gewundert haben.

Plötzlich dämmert es vielen, dass die Übersetzungsprogramme oder die Algorithmen des Plattformkapitalismus, die unseren Musik- oder Seriengeschmack vielleicht besser kennen als wir selbst, genauso lernende Maschinen sind wie selbstfahrende Autos. Niemand weiß, was die datenhungrigen KI-Entwickler mit dem vielen Futter anfangen werden beziehungsweise was es eigentlich für die Zukunft heißt, wenn manche Experten schon jetzt aufgrund bestimmter Kommunikationsverläufe die Entstehung eines nichtmenschlichen Bewusstseins in den Raum stellen.

Nicht ohne Körper

Menschliches Bewusstsein existiert aber (und das wird in der technoaffinen Beschwörung der Nachbildung des Geists in Netzwerken oft vernachlässigt) nicht ohne Körper. Wesen aus Fleisch und Blut empfinden etwas und leben in Umgebungen, die sie in Stimmungen versetzen. Menschen wollen etwas und fühlen sich im Gegensatz zu Maschinen wohl oder unwohl, gut oder schlecht. Man kann nicht nicht in einer Stimmung sein, hat der Soziologe Heinz Bude einmal bemerkt.

Die Vordenkerin radikaler Cyborg-Queerness, Donna Haraway, schlägt angesichts der Auflösung von falschen Gewissheiten über die menschliche Einzigartigkeit vor, in einer bestimmten, nämlich in einer "unruhigen" Stimmung zu bleiben und neue Formen der Komplizenschaft zwischen den Arten zu entwickeln. Die Aufforderung zur Bildung neuer Allianzen im Zeichen der Empathie vollzieht nach, was auch ohne besondere Liebe zu Hunden und Robotern bereits passiert.

Viren aus dem Labor

Wir leben in einer Welt, in der Organisches und Synthetisches zusammenwachsen, in der von Militärs trainierte Adler Drohnen jagen und Wolken mit Chemikalien geimpft werden, in der Steaks oder eben Viren aus dem Labor kommen, während Bakterien lernen, Plastik zu verdauen und Menschen voller Implantate stecken. Diese Welt nach dem Zeitalter der großen Trennungen, die man auch Moderne nennt, wird aus unterschiedlichen Gründen von manchen begrüßt. Der kommunistische Science-Fiction-Autor Dietmar Dath zum Beispiel entwarf schon 2008 in seinem programmatischen Roman Die Abschaffung der Arten eine intelligente Spezies, die das Menschengeschlecht beerbt und die eigene Erbinformation verändern kann.

Optimismus und Unbehagen

Eine neoliberale Stoßrichtung verfolgt hingegen die sogenannte kalifornische Ideologie, die die Verwischung der Grenzen zwischen Natur und Technik, Körper und Maschine, Geist und Computer als transhumanistische Evolution feiert. Diesen beiden, politisch entgegengesetzten Ausformungen des Zukunftsoptimismus steht ein Unbehagen angesichts der doppelten narzisstischen Kränkung der Menschheit durch überlegene Maschinen und zu humanoide Tiere gegenüber. Die Relativierung der menschlichen Singularität erzeugt Unsicherheit und verstärkt den Wunsch zu wissen, wer man ist beziehungsweise wie man zu dem gemacht wurde, der oder die man für andere ist.

Folgt man dem Vorschlag des Theoretikers Fréderic Neyrat, dann zeichnet sich unsere Welterfahrung aber durch das Gegenteil von Identität, nämlich durch Alterität aus. Unser Zeitalter ließe sich daher auch nicht als Anthropozän fassen, sondern sei als Alienozän besser beschrieben. Das von Neyrat betriebene Onlinejournal Alienocene zelebriert die Unvertrautheit mit der Umgebung.

Zukunftswette



Das Alienozän ist eine Formel für eine Wette auf eine Zukunft, mit deren Andersartigkeit es umzugehen gilt. Der kongeniale Autor und Künstler James Bridle plädiert dafür, von denkenden Wäldern, Pilzen oder nichtbinären Maschinen zu lernen oder ins "Internet der Tiere" einzusteigen. Die Kunst liefert zu solch spekulativem Denken Proben und Handlungsanleitungen. Das Kollektiv Disnovation etwa entwirft ein hybrides "Bestiarium des Anthropozäns" und entwickelt Werkzeuge für eine Gesellschaft, die sich vom Fetisch des Wachstums verabschiedet hat. Die Pseudoreligion der Künstlergruppe Toxic Temple betet alles an, was bleibt, wenn es keine Menschen mehr gibt: das Mikroplastik zum Beispiel oder den nuklearen Müll.

Dieser ironische Kult der Vergiftung geht zwar von der Unausweichlichkeit ökologischer Desaster und dem nahenden Ende der Menschheit aus, soll aber nicht davon ablenken, dass es im Hier und Jetzt um die konkrete Benennung und Verhinderung von Umweltkatastrophen und Formen der Dehumanisierung gehen muss, die durch eine kapitalistische Produktionsweise befördert werden.

Denn die ökologische Frage betrifft zwar tatsächlich alle, aber eben in unterschiedlicher Weise. Während Superreiche auf Luxusyachten ins auch juridisch Unverbaute der offenen Meere fliehen und dabei eine Spur der Verwüstung durch immense Schadstoffemission hinterlassen, kämpfen viele andere mit den täglichen Folgen von Dürren, Wasser- oder Luftverschmutzung.

Ökologischer Rassismus

Der in Paris politische Ökologie lehrende Philosoph Malcom Ferdinand fordert angesichts dieser Schieflagen eine "dekoloniale Ökologie", die die Klimakrise aus dem beispielhaften Blickwinkel der Karibik betrachtet. Ferdinand sieht den blinden Fleck der Moderne in der Aufspaltung von kolonialen und ökologischen Hierarchisierungen, die in Wirklichkeit miteinander zusammenhängen.

Die Erfindung der Rassen und die damit einhergehende Legitimation von Ausbeutungsverhältnissen von der Sklaverei auf der Plantage bis zum Niedrigstlohnsektor heute korrespondierten mit dem Gegensatz von schützenswerter Natur (Nationalparks oder Haustiere) und rechteloser Natur (Fracking-Böden oder Schlachtvieh).

Romantisierende Überhöhungen

Man könnte den gemeinsamen Nenner von kolonialen und ökologischen Einteilungen der Welt in Höheres und Niedrigeres ökologischen Rassismus nennen. Dieser hat nicht nur etwas mit gewaltgesteuerten Abwertungen von Menschen und Regionen, sondern auch etwas mit romantisierenden Überhöhungen zu tun. Während extraktivistische Kraken wie Shell Nigeria plündern, gedeihen im wohlhabenden Westen Pandabär-Patenschaften oder neu justierte Südseeträume von nachhaltigen Urlauben in umweltfreundlichen Luxusresorts. Die Widersprüche solcher Sehnsüchte sind so offenkundig wie unauflösbar. Wer nicht blind ist für Geschichte und Erfahrungen der kolonial geprägten Regionen dieser Welt ist, muss sich eingestehen: Offensichtlich führt kein Weg daran vorbei, den Ökoalarmismus aus der Kopplung mit der Verantwortung "des Menschen" im Singular zu befreien.

Man sollte ökologische Fragen weder den fröhlichen Transhumanisten noch der apokalyptischen Angstlust überlassen, sondern sie besser auf konkret bestimmbare, bis heute nachwirkende oder sich neu formierende Macht- und Ausbeutungsverhältnisse beziehen. Anders als über ein Aufarbeiten der Schuldanhäufungen wird sich nämlich ein zukünftiges gemeinsames Leben der Verschiedenen nicht ausgehen.

Blinde Flecken der Aufklärung

Wie aber lassen sich Schuld beziehungsweise Recht und Unrecht definieren, wenn der Pluralismus der menschlichen Lebensformen gefördert werden soll und nicht nur Tierrechte, sondern auch die Rechte von ganzen Ökosystemen, Roboter- und KI-Rechte zur Diskussion stehen? Ist die Grundlage der Gerechtigkeit die, dass es keine Grundlage für wahre Demokratie gibt außer der, dass sie ständig erweitert und erneuert werden muss? Und was, wenn sich manche Autokraten aus dem Spiel rausnehmen und gar nicht verhandeln wollen?

Eine andere, durch die heute weitverbreitete Kritik an den blinden Flecken der Aufklärung vermint erscheinende Stoßrichtung schlägt Omri Boehm in seinem vieldiskutierten Essay Radikaler Universalismus vor. Menschen entziehen sich in seiner an Kant orientierten Lesart einer biologischen Wesenhaftigkeit. Sie sind weder besondere Tiere noch unrund laufende Maschinen, sondern zeichnen sich durch ihre moralische Möglichkeit (Boehm würde sagen: durch ihre Verpflichtung) zur Freiheit aus. Menschen können, im Gegensatz zu Tieren, ungerechter als der Teufel und gerechter als Gott sein. Das absolute, auch die Idee von Gott transzendierende moralische Prinzip der Gerechtigkeit macht für Boehm den Kern des radikalen Universalismus aus. Es bildet in seiner Lesart die Grundlage aller antidiskriminatorischen Forderungen. Ohne ein allgemein einleuchtendes Verständnis universaler Gerechtigkeit wüssten wir nach Boehm gar nicht, was am Rassismus und damit auch an den ökologischen Zuteilungen von höheren und niederen Wertigkeiten falsch sein soll.

Objekt der Aushandlung

Nun könnte man spitzfindig einwenden, dass die Vorstellung davon, was gerecht ist, nicht durch einen von ein paar Gutwilligen abgenickten kategorischen Imperativ fixierbar ist, sondern selbst ein Objekt der Aushandlung ist. "Affirmative actions", also bewusste Bevorteilungen benachteiligter Gruppen sind schon länger gängige Praxis, aber ihr Umfang ist strittig. Sind Reparationszahlungen an die Nachkommen kolonialer Ausbeutung gerecht – und wenn ja, in welchem Ausmaß? Und wer genau wäre wie lange wem zur Entschädigung verpflichtet?

Auch wenn sich schon viele am intuitiv so einleuchtenden Begriff der Gerechtigkeit die Zähne ausgebissen haben: Ohne eine verallgemeinerbare Vorstellung davon lassen sich die Konturen eines neuen ökologischen Miteinanders wohl weder denken noch umsetzen. Dieses Miteinander von Menschen und nichtmenschlichen Akteuren braucht es aber, um die entpolitisierende Rede von der Rettung "der" Menschheit zu beerben, die so tut, als wäre die Gesellschaft nicht auch ein Raum der Konflikte. (Thomas Edlinger, 14.4.2023)