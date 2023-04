Ryan Gosling wird im Sommer als Ken im neuen "Barbie"-Film zu sehen sein. Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP

Auf den ersten Blick besitzt er alle Attribute, die man von einem Ken-Darsteller erwarten kann. Oder anders gesagt: Hollywood-Darling Ryan Gosling scheint die Idealbesetzung für Greta Gerwigs Barbie-Film zu sein. Der kanadische Schauspieler schaut gut aus, der Sixpack sitzt, sein Körper wurde von der Sonne geküsst, das Haar platinfarben blondiert.

Auf den zweiten Blick sieht die Sache anders aus. Gosling ist nämlich 42 Jahre alt. Und ja, er hat zwar einen Waschbrettbauch, aber eben auch schon einige Falten. Der Mann ist viel zu alt, um den Gefährten von Barbie zu spielen, rumorte es deshalb in den sozialen Netzwerken. "Ryan Gosling spielt offenbar Kens Opa", wurde auf Twitter gewitzelt und gefragt: Wieso sahnt ausgerechnet er die Rolle ab?

Der 42-Jährige Ryan Gosling spielt im neuen Film "Barbie" den Ken, die 32-jährige Margot Robbie gibt die Protagonistin. Foto: 2022 Warner Bros. Entertainment Inc.

Der Schauspieler wird auf Social Media mit Fragen konfrontiert, die sich seine weiblichen Hollywood-Kolleginnen schon lange anhören dürfen: Bei ihnen wird nach wie vor jede Falte, jede Portion Botox öffentlich kommentiert. Wie vielen älteren Schauspielerinnen knackige Rollen aus Altersgründen durch die Lappen gehen, lässt sich nur erahnen.

Für George Clooney, Brad Pitt und die gereiften Kollegen mit den grauen Schläfen gelten bekanntlich andere Gesetze. Die Regeln der Schwerkraft sind bei ihnen ausgesetzt, selbst für altgediente Hollywoodstars gibt es immer eine Lösung: Der 80-jährige Harrison Ford wurde für seinen Auftritt in "Indiana Jones" digital verjüngt, alles kein Problem also. Und Ryan Gosling? Dürften die kritischen Kommentare sowieso kalt lassen, "Barbie" ist längst abgedreht.

Movie Trailers Source

Regisseurin Greta Gerwig hat hoffentlich gute Gründe für ihre Besetzung. In Interviews bekannte Gosling jedenfalls schon, dass Sixpack-Ken im Gegensatz zu Barbie, gespielt von der zehn Jahre jüngeren Margot Robbie, ein armer Hund ohne Geld, Job, Haus und Auto sei. Ein klassischer Himbo, ein Mann, der mehr für sein Aussehen als für seine intellektuellen Fähigkeiten geschätzt wird also. Es bleibt abzuwarten, was uns Gerwig mit ihrem gealterten Ken wirklich erzählen will. (feld, 14.4.2023)