[Wirtschaft] Warum sich Häuslbauer mit variablen Krediten nicht unbedingt fürchten müssen

[International] Mitarbeiter der US-Nationalgarde in Datenleck-Causa festgenommen

[Kommentar] Der Regen kommt, die Wassernot bleibt

[Militärtechnik] Russland schickt mit den T-54/55 noch mehr museumsreife Panzer an die Front

[USA] Florida verschärft Rechtslage und verbietet Abtreibung ab sechster Woche

[Wissenschaft] Europas Raumsonde Juice soll heute zum Jupiter aufbrechen

[Fußball] Bohdan Viunnyk: Die ukrainische Hoffnung des GAK

[Debatte] ÖVP und Grüne kommen bei Cannabis-Legalisierung auf keinen grünen Zweig

[Wetter] Tiefdruckeinfluss bringt großteils weiterhin dichte Bewölkung und es regnet oft noch anhaltend und teils kräftig, speziell nach Norden und Osten hin. Schnee fällt stellenweise bis auf knapp 500m herab, meist bewegt sich die Schneefallgrenze aber um 1000m. Tageshöchsttemperaturen 3 bis 11 Grad.

[Zum Tag] 1958: Der sowjetische Satellit Sputnik II, der die Hündin Laika in die Erdumlaufbahn gebracht hat, verglüht nach 162 Tagen im All in der Erdatmosphäre.