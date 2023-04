Das Traditionslokal in Wien Mauer wurde renoviert und öffnet vorerst nur am Abend

So sah der Schwammerlwirt früher aus. Foto: Stefan Fürtbauer

Ein gastronomisches Wiener Urgestein öffnet am Montagabend, dem 17. April, wieder seine Pforten. Der als "Schwammerlwirt" bekannte Wirt in der Speisinger Straße in Wien Mauer hatte 2020 kurz vor dem ersten Lockdown geschlossen, die Betreiber, Familie Rungaldier-Prost, waren in Pension gegangen. Das Lokal, das schon 1899 als "Weinhaus Prost" eröffnet worden ist, lag vorübergehend still.

Bis der Koch Alexander Rungaldier-Kristen – er arbeitete unter anderem bei Konstantin Filippou, im Le Ciel oder im Motto am Fluss – beschloss, das Lokal wieder zu eröffnen und sanft zu renovieren. Kein Zufall, denn er ist mit der Tochter der früheren Betreiber verheiratet (DER STANDARD berichtete).

Eines der Herzstücke von "das Prost" wird die alte holzvertäfelte Kühlung aus dem Jahr 1959 sein, wie sie nur mehr in wenigen Lokalen zu finden ist.

Von gefüllten Paprika bis Kipferlschmarrn neu

Die Speisekarte, an der noch gearbeitet wird, ist ab Sonntag online abrufbar. Alexander Rungaldier-Kristen kündigt im Gespräch eine breite Palette an: Von Wiener Klassikern wie gefüllten Paprika und Wiener Schnitzel über Speisen mit Südtiroler Einfluss. Selbstverständlich werde es auch vegetarische und vegane Speisen geben. Als Jäger plant er auch Wild anzubieten. Bei den Desserts wird der berühmte Kipferlschmarrn des früheren Schwammerlwirts neu interpretiert, dazu kommt Crème brulée und eine Schokomousse-Bombe. Es solle einfach für jeden etwas dabei sein, sagt Rungaldier-Kristen.

Die Preise werden sich im Bereich von 6,20 Euro für die Rindsuppe bis zu 39 Euro für einen Milchziegenrücken bewegen. Das Fleisch fürs Lokal kommt vom letzten selbst schlachtenden Fleischer in Wien, dem Hödl – er ist ja quasi ums Eck. Für die Weinkarte kündigt Rungaldier-Kristen Überraschungen an, abseits von bekannten Namen.

Geöffnet ist vorläufig Montag bis Freitag von 17 bis 23 Uhr, zusätzlich ist das Lokal für Veranstaltungen und Feierlichkeiten buchbar.

(ped, 14.4.2023)