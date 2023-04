Die Vorwürfe gegen "Heute" und "Kronen Zeitung" haben es in sich: Sie sollen für Inseratendeals und Mitsprache bei Gesetzen im Sinne von Sebastian Kurz und seinen Vertrauten berichtet haben. Doch wie konnte diese gefährliche Nähe zwischen Politik und Medien überhaupt entstehen?

In dieser Folge von Inside Austria schauen wir uns weiter an, wie Sebastian Kurz und sein Team mutmaßlich Österreichs Boulevard kaufen konnten. Wir wollen herausfinden, ob das System dahinter zur Korruption verleitet. Und wir fragen, wie sich der Medienmarkt in Österreich verändern müsste, um illegale Deals und Machtmissbrauch zu verhindern. (red, 15.4.2023)



In dieser Folge zu hören: Katharina Mittelstaedt (Leitende Redakteurin Innenpolitik bei DER STANDARD), Martin Kotynek (Chefredakteur bei DER STANDARD), Oliver Das Gupta (Autor bei DER STANDARD und beim "Spiegel"), Fabian Schmid (Leitender Redakteur Investigativ bei DER STANDARD) und Christian Nusser (Chefredakteur bei "Heute"). Moderation: Antonia Rauth und Lucia Heisterkamp. Skript und Gestaltung: Antonia Rauth und Lucia Heisterkamp. Mitarbeit: Zsolt Wilhelm und Ole Reißmann. Produktion: Luca Ziemak.