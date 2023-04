Unzählige Stunden hat man als junger Mensch vor der Spielekonsole verbracht und ist mit Mario, Luigi, Prinzessin Peach, Bowser, Donkey Kong, Toad und vielen mehr aufgewachsen. Aber noch heute sind die Spiele aus der Super-Mario-Reihe beliebt. Kein Wunder eigentlich, dass die quietschbunte Jump-'n'-Run-Welt auch im Kino funktioniert. Zwar ist die erste Verfilmung gefloppt, aber der neue "Super Mario"-Film, der seit 5. April in den heimischen Kinos zu sehen ist, hat bereits Rekorde eingefahren. So spielte der Film bereits um die 370 Millionen Dollar ein und ist in der Kategorie Videospielverfilmung und Animationsfilm bisher erfolgreicher als "Warcraft" und "Frozen 2". In Österreich hat er am ersten Wochenende bereits mehr als 230.000 Besucherinnen und Besucher in die Kinos gelockt.

Super Mario und Prinzessin Peach retten das Pilzkönigreich. Foto: © 2023 Nintendo and Universal Studios

Dunkelland gegen Pilzkönigreich

Die beiden Brüder Mario und Luigi haben ein Klempnergeschäft eröffnet. Bei der Reparatur einer Rohrleitung im New Yorker Abwassersystem werden sie in ein Rohr gesaugt und voneinander getrennt. Einer landet im Dunkelland bei Bowser, der andere wird im bunten Pilzkönigreich von Toad willkommen geheißen. Und schon ist man mitten im Abenteuer von Mario und Luigi, wie sie versuchen, die Galaxien vor dem Dunkelland zu retten.

Das sagen die Kritiken

Als weder "herausragend intelligent noch besonders tiefsinnig" beschreibt "Zeit online" den Film. "Das ist allerdings ganz und gar nicht schlimm. Denn 'Der Super Mario Bros. Film' ist dennoch eine sehr gute Videospielverfilmung. Vielleicht eine der besten", ist weiter zu lesen. "Viel ausprobiert hat der neue Super-Mario-Film auch nicht in der Narration: Es wird gesprungen, gelaufen und ein wenig gekämpft und daneben noch die Welt gerettet. Im Gegensatz zur 93er-Verfilmung ist 'Super Mario' familienfreundlich, kunterbunt und für die älteren Semester mit ein paar Insider-Witzen garniert", schreibt DER STANDARD. "Pfitschipfeil123" geht mit der Verfilmung hart ins Gericht:

Bei "derHirschi" fällt die Kritik positiver aus:

Was sagen Sie?

Hat Ihnen "Der Super Mario Bros. Film" gefallen – oder hat er Sie enttäuscht? Wie beurteilen Sie die Umsetzung, den Plot und die Charaktere? Tauschen Sie sich im Forum aus! (wohl, 17.4.2023)