Gewinnt VÖZ-Preis für Wissenschaftsjournalismus: Tanja Traxler. Sie leitet das Wissenschaftsressort des STANDARD. Foto: Privat

Wien – Zum 13. Mal vergibt der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) einen Förderpreis für herausragende wissenschaftliche Arbeiten im Bereich von Wissenschaft und Medien. Erstmals vergeben wird dieses Jahr zusätzlich der Preis für Wissenschaftsjournalismus. Ziel dieser neuen Kategorie ist es, "Journalistinnen und Journalisten vor den Vorhang zu holen, die mit ihrer Berichterstattung beim Publikum zu einem besseren Verständnis komplexer wissenschaftlicher Sachverhalte beitragen". Die Vergabe erfolgt auf Vorschlag von Wissenschafterinnen und Wissenschaftern sowie Mitgliedern des wissenschaftlichen Beirats.

Dieser Preis geht an Tanja Traxler, sie leitet beim STANDARD das Ressort Wissenschaft. Ausgezeichnet wird ihr Beitrag "Wie die Quantenphysik mit unserer Vorstellung von Realität aufräumt", erschienen am 26. Oktober 2022 im STANDARD. "In ihrem umfangreichen Artikel gibt Redakteurin Tanja Traxler einen auch für Laiinnen und Laien verständlichen Überblick über das komplexe Thema Quantenphysik", begründet die Jury die Entscheidung. " Ergänzt wird der Artikel durch ein Glossar der wichtigsten Prinzipien der Quantenphysik und eine umfassende Linksammlung zu weiteren Artikeln zum Thema."

Mit dem VÖZ-Förderpreis Medienforschung wird dieses Jahr Jana Egelhofer für die Dissertation "I don't like it – let's call it 'fake' – The Content and Consequences of the Fake News Debate" ausgezeichnet.

Der Hannes-Haas-Nachwuchspreis geht an Clara Peter für die Masterarbeit "Von der Registrierung zur Zahlung: Anreize zur Steigerung der Zahlungsbereitschaft registrierter U-ser*innen für digitalen Content österreichischer Tageszeitungen".

Die Auszeichnungen werden am Montag, 17. April, überreicht. Die Preise sind mit jeweils 2.000 Euro dotiert. (red, 15.4.2023)