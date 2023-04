"Kurier" schnürt ein Sparpaket, Geschäftsführer Thomas Kralinger spricht von 20 einvernehmlichen Vertragsauflösungen. Foto: fid

Wien – Der "Kurier"-Verlag streicht wie berichtet 20 Jobs, man werde Gespräche mit rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über einvernehmliche Vertragsauflösungen aufnehmen, ein Sozialplan sei in Verhandlung, hieß es am Donnerstag. "Das ist ein schwerer Schlag für den Journalismus in Österreich", sagt Vorsitzender Eike-Clemens Kullmann, Vorsitzender der JournalistInnengewerkschaft.

Kullmann kritisiert auch "Kurier"-Geschäftsführer Thomas Kralinger und dessen Aussagen zur Kollektivvertragserhöhung. "Dass dieser den Kahlschlag mit den vor wenigen Tagen abgeschlossenen Kollektivvertragsverhandlungen begründet, ist ungeheuerlich", so Kullmann. Bei diesem Abschluss, "der sozialpartnerschaftlich erzielt worden ist, habe die Gewerkschaft ausgesprochen maßvoll eine Erhöhung von 8,6 Prozent akzeptiert – das ist exakt die Höhe der Inflation des Jahres 2022", heißt es in einer Aussendung der Gewerkschaft, "wir haben damit Rücksicht auf die schwierige Lage der Medienbranche genommen".

"Affront gegen die Sozialpartnerschaft"



"Wenn Kralinger, der diesen Abschluss als Vizepräsident des Herausgeberverbandes VÖZ mitgetragen hat, sich nun von dieser Einigung verabschiedet und von einer Einsparung in der Höhe dieses Gehaltsabschlusses spricht, dann bringt er damit zum Ausdruck, dass er seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht einen Euro mehr Gehalt zukommen lassen und ihnen die enorme Belastung der Lebenshaltungskosten alleine aufbürden will", so Kullmann. Das sei "ein Schlag ins Gesicht der fleißig arbeitenden Kolleginnen und Kollegen und ein Affront gegen die Sozialpartnerschaft."

Auch der "Kurier"-Betriebsrat widerspricht Geschäftsführer Thomas Kralinger, der den Personalabbau auch mit den Folgen der KV-Erhöhung begründet. "Sich jetzt davon zu distanzieren und Personalabbau im großen Stil anzukündigen, kommt einer Kindesweglegung gleich. Es widerspricht dem sozialpartnerschaftlichen Grundkonsens, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten der Belegschaft und der Gewerkschaft eine Mitschuld zu geben", sagt "Kurier"-Betriebsratsobfrau Patricia Haller. "In der aktuellen Situation ist es daher unabdingbar, dass das Unternehmen seiner sozialen Verantwortung nachkommt und den angekündigten Sozialplan für unsere vom Jobverlust betroffenen KollegInnen angemessen hoch dotiert." (red, 14.4.2023)