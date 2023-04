Am Samstag beginnt in Sheffield die Weltmeisterschaft im Snooker. Der Sport sieht sich einer existenziellen Krise ausgesetzt, Legende Ronnie O’Sullivan schlägt Alarm. Florian Nüßle will trotzdem Profi werden

In dieser Galerie: 2 Bilder Florian Nüßle (rechts) will der erste österreichische Profi auf der Snooker Main Tour werden. Foto: WPBSA/Andy Chubb Ronnie O'Sullivan holte vor dem Auftakt der Snooker-WM zum Rundumschlag aus. Foto: IMAGO/Robert Szaniszlo

Die Spieler, die sich ab Samstag in Sheffield um den Weltmeistertitel im Snooker bemühen, bilden quasi eine geschlossene Gesellschaft. WM-Debütanten scheiden gewöhnlich früh aus, zudem sind die Teilnehmer zum Teil seit Jahrzehnten dieselben. Die Ex-Weltmeister Mark Selby und Neil Robertson treten im 19. Jahr in Folge bei der WM an, John Higgins gar zum 29. Mal en suite. Die lebende Legende, der zwischen Genie und Wahnsinn oszillierende Ronnie O’Sullivan, ist ohne Unterbrechung seit 1993 dabei.

Für junge Spieler ist der Weg ins Crucible Theatre zu Sheffield, wo das Turnier seit 1977 stattfindet, beinhart. Pro Jahr fliegen mehr Menschen erstmals ins All als sich neu für die Snooker-WM qualifizieren. Florian Nüßle will sozusagen der Franz Viehböck des Snooker werden. Er ist derzeit der einzige Österreicher, der ernsthaft Profi werden will. "Snooker ist mein Leben, daneben gibt es nicht viel anderes."

Anfang April trat Nüßle in Sheffield in der WM-Qualifikation an. Nach einem Sieg gegen einen Top-100-Spieler schied er in der zweiten Runde aus, vier Runden gab es. Nüßle ist 21 Jahre alt, er hat noch viel Zeit für weitere Anläufe. Zum Vergleich: Der amtierende Weltmeister O’Sullivan ist 47 Jahre alt.Snooker ist keine körperliche Sportart, das macht große Trainingsumfänge möglich. Bei Nüßle sind es sechs Stunden pro Tag. "Anstrengend wird es durch die mentale Komponente", sagt er.

Müde im Kopf

Matches dauern mehrere Stunden, abschalten kann Nüßle dabei nie: "Die Konzentration ist ständig auf höchster Stufe. Auch wenn man dem Gegner nur zuschaut." Wenn der Kopf nicht mitspielt, zeigen sich körperliche Auswirkungen. Die Stöße werden schlampig, vermeintlich einfache Bälle verfehlen die Tasche. "Man muss durchbeißen und das abrufen, was man jahrelang trainiert hat. Auch und gerade dann, wenn mentale Ermüdungen aufkommen", sagt Nüßle.

Obwohl Nüßle den Alltag komplett auf seine Snookerkarriere auslegt, gilt er als Amateur. Er zählt nicht zu den 128 Spielern, die auf der sogenannten Main Tour – der höchsten Liga im Snooker – spielberechtigt sind. In einer Handvoll Turnieren pro Jahr werden Tickets für die Main Tour vergeben. Gewinnt Nüßle eines davon, spielt er zwei Jahre lang mit den Größen der Szene mit. Dann könnte er mit dem Sport Geld verdienen. Die nächste Chance bietet sich im Juni bei einem Wettbewerb in England. Zuvor ist Nüßle Anfang Mai einer der Starspieler der Vienna Snooker Open. "Ich will mein Leben auf der Main Tour verbringen, an die Weltspitze kommen. Der Plan lautet, alles dafür zu tun, egal, was es kostet. Das ist mein Traum."

Nicht die hellsten Kerzen

Geht es nach dem exzentrischen Superstar O’Sullivan, träumt Nüßle schlecht. Der Engländer rät jungen Spielern davon ab, den Sport weiterzuverfolgen. "Die Leute, die diesen Sport managen, sind nicht gerade die hellsten Kerzen", sagte er. "Das Image dieser Sportart ist aktuell das eines Pub-Sports."

O’Sullivan gilt als talentiertester Snookerspieler der Geschichte, ist siebenfacher Weltmeister und Rekordhalter für das schnellste Maximum Break von 147 Punkten. Seine Worte haben Gewicht. Schon in der Vergangenheit ist er über seine Branche hergezogen. Öfter schon sagte er, die WM interessiere ihn nicht, er wolle nie wieder teilnehmen. Nur um dann erst recht den Titel zu holen.

Matches abgesprochen

O’Sullivan sucht Aufmerksamkeit, denn er wittert ein Geschäft. Zuletzt kündigte er an, eine eigene Marke zu kreieren, unter der er Tische und Queues, aber auch Bekleidung und Schuhe für den Sport vermarkten möchte. Turniere seien für ihn nur noch "Brot und Butter".

Doch die scharfen Thesen von O’Sullivan haben Substanz. Snooker hat mit einer Match-Fixing-Affäre zu kämpfen. Wegen mutmaßlicher Ergebnisabsprachen und daraus resultierender Wettgewinne sind im Jänner zehn chinesische Spieler suspendiert worden. Mitte März folgte mit Mark King der erste englische Profi mit auffälligen Wettmustern. Nüßle befürchtet, dass der Skandal noch weitere Kreise ziehen könnte. "Ich kann nur hoffen. Gut für den Sport ist es auf keinen Fall."

Laut O’Sullivan sind niedrige Preisgelder schuld an der Affäre. "Der einzige Weg, Match-Fixing zu stoppen, ist, dass es ein Privileg sein muss, als professioneller Spieler eine Tour-Karte zu haben, damit die Spieler nicht nachdenken, ein Match extra zu verlieren."

Für die anstehende WM zählt O’Sullivan zu den hohen Favoriten. "The Rocket" könnte mit einem achten Titel zum alleinigen Rekordhalter der "Crucible-Ära" aufsteigen, im Vorjahr war er mit dem Schotten Stephen Hendry gleichgezogen. Vor allem Shaun Murphy nach zwei Turniersiegen in den vergangenen neun Wochen und der formstarke Weltranglistenzweite Mark Selby gelten als aussichtsreiche Kandidaten. Sie haben alle schon in der Vergangenheit Titel gewonnen. Die Chance, dass am 1. Mai ein neuer Weltmeister gekürt wird, ist verschwindend gering. Es bleibt wohl eine geschlossene Gesellschaft. (Lukas Zahrer, 15.4.2023)