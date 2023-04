Im Vorjahr moderierte Mai Thi Nguyen-Kim unter anderem den Deutschen Zukunftspreis. Dem TV bleibt sie auch nach dem Ende ihres Youtube-Kanals erhalten. Foto: IMAGO/Fotostand / Reuhl

Dr. Mai Thi Nguyen-Kim erzählt seit 2016 auf ihrem Youtube-Kanal "Mai Lab" auf charmante, witzige und lehrreiche Weise wissenschaftliche Phänomene. Am Donnerstag verkündete die gelernte Chemikerin, den erfolgreichen Kanal beenden zu wollen. In einem rund 20 Minuten dauernden Video erklärt sie emotional ihren freiwilligen Rückzug. Die Fans zeigen sich enttäuscht, aber verständnisvoll.

Schwerer Abschied

"Das schwierigste 'Mai Lab'-Video ever", startet Nguyen-Kim in das letzte Video ihres 1,47 Millionen Abonnenten starken Youtube-Kanals. Die 36-Jährige erzählt vom Abgang ihrer Vertrauten Melanie Gath, die ihr "immer den Rücken freigehalten" habe, und der veränderten Lebenssituation durch die Geburt ihres ersten Kindes vor zwei Jahren. Prioritäten hätten sich so verändert, erklärt die Frau, die nicht nur Wissenschaftsjournalistin ist, sondern auch als Fernsehmoderatorin ihr Geld verdient.

maiLab

Auch auf das Thema Verantwortung geht sie ein, schließlich hat sie mit nur wenigen Abonnenten angefangen. Der Erfolg des Kanals habe sie aber zunehmend unter Druck gesetzt, auch weil immer nach neuen Inhalten gefragt worden sei. Sie würde deshalb die im TV üblichen und nötigen Drehpausen sehr genießen – Planbarkeit habe in ihrem Leben eine wesentlich wichtigere Rolle eingenommen als noch vor ein paar Jahren.

"Ich habe lange überlegt, wie ich an 'Mai Lab' festhalten kann – mit zwei Kindern und ohne Melanie", erklärt Nguyen-Kim und weist dabei auf ihren Bauch hin. Offenbar ist die Moderatorin erneut schwanger.

Steiler Aufstieg

Begonnen hat das Format unter dem Namen "schön schlau", wurde später dann aber in "Mai Lab" umbenannt. Die "Freunde der Sonne", wie die Moderatorin ihre Follower nennt, hatten sichtlich Spaß an der kurzweiligen Art, komplexe Phänomene erklärt zu bekommen. Vor allem wurde bei vielen durch die Art der jungen Frau das Interesse für Wissenschaft erst geweckt. Auch in Fachkreisen wurde die Moderatorin aufgrund ihrer Art, Wissen zu vermitteln, geschätzt.

Der Kamera bleibt Nguyen-Kim treu. Im ZDF wird sie weiterhin die Formate "Mai Think X" und "Terra X" moderieren. Der Youtube-Kanal "Mai Lab", der immerhin 190 Videos beinhaltet, wird zudem weiter im Netz bleiben und nicht gelöscht werden. So kann man auch in Zukunft die bereits über 8.000 Kommentare nachlesen, die den Abschied der Moderatorin zähneknirschend hinnehmen. Stellvertretend für die traurige, aber verständnisvolle Stimmung unter dem letzten Video schreibt ein User: "Ich bin zwar traurig, dass Schluss ist. Aber auch sehr dankbar, über alles, was ihr geschaffen habt. Bitte nichts löschen! Es wird neue Türen öffnen. Alles Gute für euch!" (aam, 14.4.2023)