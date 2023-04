Die Anti-Atom-Organisation Ausgestrahlt behübschte vergangene Woche noch das Kernkraftwerk Emsland in Niedersachsen.

Mit der Wettervorhersage ist das so eine Sache. Mareike Knoop aus der niedersächsischen Kleinstadt Lingen wird künftig öfter aufs Smartphone schauen müssen, wenn sie sich informieren möchte.

"Bisher reichte ein Blick auf den Kühlturm des Atomkraftwerks", sagt sie und erklärt: "Wenn der Dampf senkrecht steht, dann ist das Wetter auch am nächsten Tag gut."

Gespaltene Meinungen

Am Samstag ist damit Schluss. Das Kernkraftwerk Emsland in Niedersachsen wird ebenso abgeschaltet wie die Anlagen in Baden-Württemberg (Neckarwestheim 2) und in Bayern (Isar 2).

Eigentlich hätte es schon am 31. Dezember 2022 so weit sein sollen. Doch dann war die Sorge vor einem Blackout in der deutschen Regierung so groß, dass als Option zur Vermeidung auch der längere Betrieb der letzten drei Kernkraftwerke auf den Tisch kam.

Nein, sagten die Grünen. Unbedingt, erwiderte die FDP. Sie stritten so verbissen, dass der deutsche Kanzler Olaf Scholz (SPD) ein Machtwort sprach und den Betrieb bis 15. April 2023 anordnete.

Der ist nun gekommen und damit das (verspätete) Ende des deutschen Atomzeitalters. "Ich verstehe es nicht", sagt Knoop. "Wir leben seit Jahrzehnten mit diesem Atomkraftwerk. Nie haben wir uns unsicher gefühlt, es liefert zuverlässig Strom und schont das Klima." Angesichts der unsicheren Lage in der Welt, befindet die 55-Jährige, hätte man die Meiler noch am Netz lassen sollen.

Bunte Kernkraftwerke

Übersehen kann man die Anlage im flachen Emsland, unweit der deutsch-niederländischen Grenze, nicht. Schon von weitem ragt der 152 Meter hohe Kühlturm in den Himmel. Sein Ausstoß war für Knoop zwar immer ein zuverlässiger Wetterbote. Aber hässlich findet sie ihn trotzdem. "Eigentlich hätte man diese Kühltürme in ganz Deutschland einfach mal bunt anmalen sollen", meint sie.

Für bunte Farben sorgten die Kernkraftgegner – zuletzt in der Nacht auf Dienstag. Da projizierte die Anti-Atom-Organisation Ausgestrahlt eine riesige Anti-Atom-Sonne auf den Kühlturm. Nicht der gängige Slogan "Atomkraft? Nein danke" stand darunter, sondern "Atomkraft? Nie wieder".

Energieversorgung ohne Kernkraft – davon ging kaum jemand Ende der Fünfzigerjahre in Deutschland aus. Die junge Bundesrepublik brauchte Strom für ihr Wirtschaftswachstum, Kernkraft galt als Zukunftstechnologie.

Wie die Entdeckung des Feuers

1959 hoffte die SPD in ihrem Godesberger Programm noch, "daß der Mensch im atomaren Zeitalter sein Leben erleichtern, von Sorgen befreien und Wohlstand für alle schaffen kann". Franz Josef Strauß (CSU), der erste Atomminister in Deutschland, sah in der Kernkraft den gleichen "Einschnitt in der Menschheitsgeschichte wie die Erfindung des Feuers für die primitiven Menschen".

Das erste AKW – Kahl in Bayern – speiste ab Juni 1961 Atomstrom ins öffentliche Netz. Bald folgten weitere und brachten das mit sich, was der Historiker Joachim Radkau den "größten und gedankenreichsten öffentlichen Diskurs der Bundesrepublik" nannte: die Auseinandersetzungen mit der in Deutschland starken Anti-Atomkraft-Bewegung.

Zunächst waren es lokale Gruppen, die protestierten. So wehrten sich Ende der Sechzigerjahre Winzer in Südbaden gegen den Bau eines Atomkraftwerks. Ab Mitte der Siebzigerjahre vernetzten sich die Widerstandsgruppen stärker.

Ausstieg unter Rot-Grün

Im schleswig-holsteinischen Brokdorf kamen 1976 rund 30.000 Atomgegner zusammen, der Protest eskalierte. Die bayerische Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf und das niedersächsische Gorleben wurden ebenfalls zu Schauplätzen erbitterten Protests.

Es dauerte einige Jahre, aber mit dem Einzug der Grünen in den Bundestag im Jahr 1983 kam er auch im deutschen Parlament an. 18 Jahre später hatten die Gegner der Atomkraft dort die Mehrheit. Rot-Grün beschloss unter Kanzler Gerhard Schröder (SPD) den Ausstieg. Angela Merkel verlängerte die Laufzeiten 2010 wieder, ruderte aber 2011, nach der Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima, zurück. Damals wurde das Ende für den 31. Dezember 2022 festgelegt, die Ampel reizte den Betrieb der letzten drei Werke noch bis zum 15. April aus.

Nicht in Sektlaune

Technisch geschieht am Samstag an keinem der drei Kraftwerke Atemberaubendes. "Es wird sein wie jedes Jahr, wenn wir in Revision gehen. Wir fahren herunter. Aber danach wird nichts mehr hochgefahren", sagt ein Sprecher des AKW im Emsland.

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen treffen sich, wenn sie möchten, noch kurz in der Kantine. Sekt wird eher nicht ausgeschenkt. Die Stimmung ist ohnehin gedämpft.

Neue Brennstäbe werden dann nicht mehr gebraucht. Ein Brennelement, bestehend aus 300 Brennstäben, kann man im Informationszentrum am AKW Emsland ansehen. Ebenso das Buch mit dem Titel Der nukleare Traum.

Für Claudia Kemfert, Energieexpertin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), ist das Museum genau der richtige Platz für derlei Dinge.

Fünf Prozent Atomstrom

"Der Ausstieg aus der Kernkraft ist überfällig. Aktuell erzeugen wir weniger als fünf Prozent des Stroms damit. Atomkraft produziert auch keine Wärme", sagt sie zum STANDARD. Die Versorgung Deutschlands sei auch ohne Kernkraft gesichert.

Und per Knopfdruck wird zwar das Atomzeitalter beendet, nicht aber gleichzeitig dessen strahlendes Erbe verschwinden. "Das Thema Atom wird uns auch noch nach dem Ausstieg lange beschäftigen", sagt Kemfert.

Denn: "Es gibt kein Endlager für radioaktiven Atommüll. Es wird noch Jahrzehnte dauern, bis wir eines haben. Auch die Anlagen müssen rückgebaut werden, all das wird Milliarden kosten."

Der atomare Müll ist für Timo Voss auch der Grund, warum er über das Abschalten froh ist. Zwar hat der 23-Jährige aus Lingen auch nostalgische Erinnerungen an seine Kindheit im Schatten des AKW: "Wir haben den Kühlturm wegen des weißen Dampfs immer Wolkenmaschine genannt." Doch ihn treibt der Atommüll um: "Es ist verantwortungslos, dass es immer noch kein Endlager für den Atommüll gibt. Das Problem wird von Generation zu Generation weitergereicht, keiner kümmert sich wirklich."

Es gibt nur Zwischenlager

1983 entschied die damalige deutsche Bundesregierung, den Salzstock im dünn besiedelten niedersächsischen Gorleben als Endlager zu erkunden. 37 Jahre später, also 2020, erfolgte das Aus. Man erklärte, Gorleben sei geologisch nicht geeignet.

Derzeit wird der Atommüll an diversen Standorten nur zwischengelagert. Wohin er endgültig soll, ist unklar. Bis 2031 soll dies feststehen. Der Zeitpunkt aber wird nicht zu halten sein. Im Moment geht die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) bloß davon aus, dass 54 Prozent der Fläche Deutschlands ungeeignet sind, um darin Müll für eine Million Jahre zu versenken.

Als Erbe des deutschen Atomzeitalters bleibt eine gespaltene Politik. CDU, CSU, FDP und AfD hätten die Kernkraftwerke gerne länger am Netz gelassen – auch mit Verweis auf zahlreiche europäische Staaten, die auf den AKW-Ausbau setzen. Die SPD, die Grünen und die Linken hingegen wollten jetzt wirklich endgültig aussteigen.

Die Bürgerinnen und Bürger wären laut einer Yougov-Umfrage für die Deutsche Presse-Agentur (DPA) für ein Weiterlaufen der Kernkraftwerke. Nur 26 Prozent halten die Abschaltung jetzt für richtig. (Birgit Baumann aus Lingen, 15.4.2023)