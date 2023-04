Liebe Leserin, lieber Leser,

im Netz tauchten kürzlich Videoaufnahmen museumsreifer Panzer auf. Die über 70 Jahre alten T-54/T-55-Modelle wurden bereits zum Teil als Altmetall abverkauft. Jetzt werden sie in der Ukraine eingesetzt. Doch was ist ein T-55 eigentlich?

Außerdem arbeitet Elon Musk offenbar an einem ChatGPT-Konkurrenten, in Wien kam es wegen einer Todesdrohung via Tiktok zu einer Verhaftung und Microsoft liebäugelt mit einem Handheld-Modus für Windows 11.

In Sachen Unterhaltung haben wir neue Kopfhörer von Huawei im Test und freuen uns auf die Aufnahme des bekannten Spieleentwicklers Hidetaka Miyazaki in die 100 einflussreichsten Menschen des Jahres durch das Times Magazine.

Russland schickt mit den T-54/55 noch mehr museumsreife Panzer an die Front

Huawei Freebuds 5: Nicht noch ein Kopfhörertest

Elon Musk arbeitet scheinbar an eigenem ChatGPT-Konkurrenten

Todesdrohungen via Tiktok sorgten für Festnahme in Wien

"Elden Ring"-Schöpfer Miyazaki in die Liste der 100 einflussreichsten Menschen aufgenommen

Microsoft liebäugelt mit einem Handheld-Modus für Windows 11

In Österreich werden immer weniger SMS verschickt

NGOs sehen in UN-Abkommen gegen Cyberkriminalität "Kriminalisierung der Redefreiheit"