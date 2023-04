Der intelligente Thermostat ist programmiert, ebenso das Beleuchtungssystem, und Alexa hat ohnehin stets die Lauscher gespitzt. Technologische Innovationen haben schon längst Einzug in die eigenen vier Wände gehalten. So gibt es doch auch einige Vorteile dieser smarten Lösungen für zu Hause. Komfort, Bequemlichkeit und Effizienz gehen vielfach damit einher, wenn man Beleuchtung, Heizung, Küchengeräte, Sicherheitssysteme und vieles mehr vom Smartphone aus steuern kann. Heizkosten können damit eingespart, Beleuchtungsintensität an die jeweilige Tätigkeit angepasst und damit auch Energie gespart werden.

Alles vom Handy aus steuerbar – welche smarten Technologien verwenden Sie zu Hause? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/Prykhodov

Doch hin und wieder klappt es mit der smarten Technologie auch nicht so wie gewünscht. Das System macht ein Update, das WLAN funktioniert nicht, oder die Installation ist doch komplexer als angenommen. Manche Menschen fühlen sich außerdem beim Gedanken nicht wohl, dass ständig ein smarter Mitbewohner mithört. Da kommt schnell das Gefühl der Überwachung auf. "Falfang" hat vor allem die Installation und Programmierung der smarten Helferleins Spaß gemacht:

Für "ds50" ist nicht alles smart, was so verkauft wird:

Welche smarten Technologien haben Sie in Ihrer Wohnung?

Nutzen Sie diese smarten Helferleins intensiv, oder finden Sie diese eher überflüssig? Welche Herausforderungen oder Probleme haben Sie mit den smarten Geräten erlebt? Oder fühlen Sie sich durch derartige Technologien überwacht und lehnen diese ab? Teilen Sie Ihre Erfahrungen im Forum! (wohl, 18.4.2023)