Die Regeln für Geh- und Radwege sind zum Teil unklar. Der Oberste Gerichtshof hat sich bereits mehrfach damit beschäftigt. Foto: APA/TOBIAS STEINMAURER

Unfälle auf gemeinsamen Wegen für Fußgänger und Radfahrer landen nicht selten vor Gericht, wie eine aktuelle Entscheidung des Obersten Gerichtshofs (OGH) einmal mehr zeigt. Ein Radler stürzte und verletzte sich, weil ein Mädchen, das vor ihm ging, einen Schritt nach links machte. Für den Unfall haftet er laut dem Höchstgericht selbst. Auf gemeinsamen Wegen für Fußgänger und Radfahrer müssen Fußgänger nicht zwingend auf der rechten Seite gehen. Vielmehr hätte der Radfahrer mit einer Klingel auf sich aufmerksam machen müssen (OGH 14.4.2023, 2 Ob 38/23m).

Laut der OGH-Entscheidung ereignete sich der Unfall auf dem privaten "Rundumadum"-Weg in Wien-Floridsdorf, der laut Beschilderung sowohl für Fußgänger als auch für Fahrradfahrer vorgesehen ist. Eine Elfjährige spazierte dort gemeinsam mit ihrer Schwester und einem angeleinten Hund. Als das Mädchen einen schnellen Schritt nach links machte, mussten zwei Radfahrer, die links überholen wollten, ausweichen. Dabei stürzte einer der beiden und verletzte sich. Die Schuld sah er bei dem Kind, das unvermittelt nach links ausgeschert war, und verlangte vor Gericht 2.000 Euro.

Radler müssen Rücksicht nehmen

Erfolgreich war der Mann allerdings nicht. Schon das Bezirksgericht Floridsdorf wies die Klage ab, der Oberste Gerichtshof bestätigte diese Entscheidung nun in letzter Instanz. Zwar sind Fußgänger auf Fahrbahnen dazu verpflichtet, sich am äußersten Rand der Straße zu bewegen und nicht plötzlich die Seite zu wechseln. Bei einem gemeinsamen Weg für Fußgänger und Fahrradfahrer handle es sich aber gerade nicht um eine "Fahrbahn" im rechtlichen Sinn. Die Regeln für Fahrbahnen sind deshalb nicht anwendbar.

Fußgänger müssen laut dem Obersten Gerichtshof daher nicht rechts gehen, sondern dürfen den ganzen Weg nutzen. Schuld am Unfall hat im aktuellen Fall vielmehr der Radler selbst, der nicht klingelte, als er sich näherte. Das Mädchen durfte ohne Warnzeichen darauf vertrauen, dass sie sicher sei, und einen Schritt nach links machen.

Anders sind Situationen zu beurteilen, in denen Fußgänger nicht schon auf dem gemeinsamen Weg unterwegs sind, sondern diesen erst betreten oder überqueren. In solchen Fällen gilt die allgemeine Regel für Straßen – auch wenn das für Geh- und Radwege nicht explizit festgeschrieben ist, wie der Oberste Gerichtshof erst kürzlich in einem anderen Verfahren klarstellte. Fußgänger dürfen, so der OGH, "erst dann zum Überqueren auf einen Geh- und Radweg treten, wenn sie sich vergewissert haben, dass sie hiebei andere Benützer des Wegs nicht gefährden". (Jakob Pflügl, 15.4.2023)