Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) sieht das neue ORF-Gesetz vor der Finalisierung. Foto: APA / Roland Schlager

Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) sieht das neue ORF-Gesetz mit einem ORF-Beitrag für alle statt der GIS vor der Finalisierung. Nach STANDARD-Informationen verhandelten ÖVP und Grüne noch am Freitagnachmittag über das Gesetz, das neben einer Haushaltsabgabe auch mehr Möglichkeiten online vorsieht.

Mehr digitale Möglichkeiten für den ORF, der schon jetzt dank öffentlicher Finanzierung den österreichischen Medienmarkt beherrscht und mit ORF.at das größte Newsportal betreibt, bereiten den privaten Medienhäusern existenzielle Sorge. Sie verlangen Einschränkungen etwa der Onlinewerbung und Beschränkungen für Onlinekanäle sowie Textangebot auf ORF.at. Auch darüber wurde in der Koalition verhandelt.

"Rahmenbedingungen für vielfältige Medienlandschaft"

Nehammer erklärte am Freitag auf Anfrage dazu in einem Mediengespräch: "Die Medienministerin hat versucht, mit einem sehr breiten Dialogprozess mit den Vertretern der Printmedien und elektronischen Medien ein Mediengesetz auf die Welt zu bringen, das Rahmenbedingungen schafft, dass eine vielfältige Medienlandschaft weiter möglich ist."

Zum ORF-Gesetz sagte der Kanzler: "Mir wird nichts anderes berichtet als Ihnen. Es schaut gut aus in der Frage der Finalisierung. Es gibt klare Rahmenbedingungen. Es gibt aus meiner Sicht eine Klarheit für die Finanzierung und Zukunft des ORF, was ein wichtiges Thema war."

Nehammer verwies auch auf die Novelle zum Medientransparenzgesetz über die Werbung öffentlicher Stellen, das einige Ausnahmen und Schlupflöcher für die Meldung öffentlicher Buchungen schließt und nun Erklärungen für Kampagnen verlangt.

"Ernste Situation" und künstliche Intelligenz

"Wir erleben schon seit vielen Jahren eine sehr ernste Situation. Wir haben den Umbruch erlebt, als die sozialen Medien eine Dynamik erreicht haben, die den Rang der Medien in ihrer früheren Stellung deutlich untergraben hat", sagte Nehammer. "Es ist heute viel schneller möglich, an Informationen zu kommen, als vor 20 Jahren."



Der Kanzler zur technologischen Entwicklung: "Wir haben derzeit mit der künstlichen Intelligenz, die sich in einer atemberaubenden Geschwindigkeit entwickelt, neue Herausforderungen, was auch die Echtheit der Informationen betrifft. Es wird aus meiner Sicht notwendig sein, da weiterhin im Dialog in einem Entwicklungsprozess zu bleiben, um Rahmenbedingungen zu schaffen." (red, 14.4.2023)