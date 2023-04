Márta sucht János, The Boston Marathon Bombing, Beschütze sie, Planet Finance – Mit Radiotipps

7.55 WISSEN FÜR KINDER

Checker Tobi Regeln gibt es oft und überall, beim Spielen, beim Sport und auch zu Hause! Aber wie sind all diese Regeln eigentlich entstanden? Bis 8.20, ARD

17.59 MAGAZIN

Bürgeranwalt Darf eine Grünfläche mit Wohnbau versiegelt werden? /_Kostenfrage Diabetes-Messgerät / Assistenz für Menschen mit Behinderung. Bis 18.57, ORF 2

20.15 THRILLER

The Fan (USA 1996, Tony Scott) Robert De Niro gibt den psychopathischen Verehrer eines Baseballstars (Wesley Snipes). Schnittiger Thriller mit Benicio del Toro in einer Nebenrolle. Der Film ist ein guter Grund, die Rechtsprechung zu Stalking in die Pflicht zu nehmen. Bis 22.00, ZDF neo

20.15 GEDÄCHTNIS

Die Bourne-Identität (The Bourne Identity, USA 2002, Doug Liman) So ein Agent hat es schwer – vor allem wenn er sein Gedächtnis verloren hat. Aber Franka Potente ist zur Stelle, um dem orientierungslosen Killer aus der Patsche zu helfen. Bis 22.30, Puls 4

21.00 DOKUMENTATION

Wahre Verbrechen – Die Akte Pumpgun Die Doku widmet sich der Geschichte des Bankräubers, der in den 1980er-Jahren in Niederösterreich und in Wien unterwegs war. Die Ermittlungen zu einem Mordfall führen schließlich zum Marathonläufer Johann Kastenberger. Bis 21.50, ORF 3

Zeitungsartikel über erneuten Banküberfall. Foto: ORF/Pammer Film

21.45 DOKUMENTATION

Planet 9 – Fahndung im All In unserem Sonnensystem soll sich ein riesiger Planet verbergen. Gleich mehrere Teams von Wissenschafterinnen und Wissenschaftern wollen ihn finden. Welche Anhaltspunkte deuten darauf hin, dass es den Planeten tatsächlich gibt? Und warum ist es so schwierig, ihm auf die Spur zu kommen? Bis 22.40. Arte

23.45 LIEBESWIRREN

Márta sucht János (HU 2020, Lili Horvát) Neurochirurgin Márta verlässt die USA in Richtung Ungarn. Aus Liebe zu einem Mann, der behauptet, sie noch nie gesehen zu haben. Hat sie alles nur geträumt? Sich alles nur eingebildet? Schräge Spannung bis zum Schluss mit Natasa Stork und Viktor Bodó. Bis 1.15, 3sat

Streaming

MINISERIE

American Manhunt: The Boston Marathon Bombing Vor mittlerweile zehn Jahren wurden durch einen Anschlag beim Boston Marathon drei Menschen getötet, mehr als 250 Personen verletzt. Regisseur Floyd Russ rekonstruiert die Minuten und Stunden danach und zeichnet die hektische Jagd auf die Attentäter nach. Netflix

BEDROHLICH

Beschütze sie Der Ehemann verschwindet, doch dafür steht plötzlich die 16-jährige Stieftochter Bailey (Angourie Rice) vor Hannahs (Jennifer Garner) Tür. Gemeinsam mit Bailey macht sie sich auf die Suche nach ihm und nach der Wahrheit. Was sich freilich nicht ganz unkompliziert anlässt. Apple TV

FINANZMÄRKTE

Planet Finance In der Doku-Reihe erklärt Marije Meerman, wie Finanzmärkte funktionieren. Es geht unter anderem um sogenannte Cat-Bonds, das sind Katastrophenanleihen, die spekulieren, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es zu einer Katastrophe kommt. Arte-Mediathek

STRIZZIS

A Town Called Malice Für die Gangsterfamilie Lord gibt es in London nichts mehr zu holen, sie versucht ihr Glück an der Küste Spaniens. Doch auch dort lässt sich die lokale Unterwelt nicht lumpen. Jack Rowan, Tahirah Sharif und Jason Flemyng geben sich hier dem großen Bandenkrieg hin und das Ganze im 80er-Jahre-Stil. Sky

Back to the Eighties: Dougray Scott als Onkel Tony (Mitte) mit Tahirah Sharif und Jack Rowanin "A Town Called Malice", jetzt auf Sky. Foto: sky