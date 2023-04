Hier kommen die Mediennews von heute:

ORF-Beitrag Nehammer sieht "Klarheit in der ORF-Finanzierung" durch neuen Beitrag für alle statt GIS – der Kanzler zur Medienentwicklung

Handshake: "Kleine Zeitung" bot gesamter Redaktion einvernehmliche Auflösung der Dienstverhältnisse an – Am Samstag läuft die Frist für die Meldung ab – unter Wahrung der Kündigungsansprüche. Zulagen für Kinderbetreuung, Dienstzeit und Lebensalter wurden in Aussicht gestellt

Serienstart: "The Marvelous Mrs. Maisel" geht in die Schlussrunde – In der fünften Staffel soll endlich die Frage beantwortet werden, ob die New Yorker Comedienne den Durchbruch schafft. Ab Freitag auf Amazon Prime Video

Die fünfte Staffel und letzte Staffel von "The Marvelous Mrs. Maisel" startet am Freitag auf Amazon Prime. Foto: AP, Philippe Antonello

Personalabbau beim "Kurier": Gewerkschaft und Betriebsrat kritisieren Sparpaket und "Kurier"-Geschäftsführer Kralinger – Kullmann: "Sozialpartnerschaftlich vereinbarte Inflationsabgeltung als Begründung für Personalabbau ist ungeheuerlich" – Betriebsrat spricht von "Kindesweglegung"

Medienethik: Presserat rügt "Falter" für Artikel über "Landesunrat" Waldhäusl – Die Bezeichnung des FPÖ-Politikers als "Landesunrat" verletzt die Menschenwürde

Rampenschau: Meghan, Fergie, Silvia – und die Frisur hält – Die britischen Krönungsfeiern am 6. Mai rücken näher. Die Spannung steigt, der Boulevard läuft sich gerade wund an Fragen zur Gästeliste. Im Moment interessieren vor allem Abwesende

Springer-Boss Döpfner: Der Wutbürger im gepflegten Medienzaren – Mathias Döpfner hat den deutschen Medienriesen Springer zerlegt. Chats zeigen, wie er Politik macht. Sein Vermögen wird auf 1,2 Milliarden geschätzt

Switchlist: Geheimnis des Lebens, Conti – Meine zwei Gesichter, Die Hölle, 47 Ronin, Wer früher stirbt, ist länger tot – TV-Hinweise für heute Abend.

Einen entspanntes Wochenende wünscht die Etat-Redaktion.