In dieser Galerie: 2 Bilder Wickel einst. Foto: imago sportfotodienst Wickeln heute. Foto: APA/AFP/RONNY HARTMANN

Wenige Stunden, nachdem Sadio Mané und Leroy Sané im Training Seite an Seite entspannt über den Platz getrabt waren, wurde beim FC Bayern Recht gesprochen. Mané, der seinen Teamkollegen Sané nach dem 0:3 bei Manchester City im Hinspiel zum Viertelfinale der Champions League erst beschimpft und dann abgewatscht hatte, wurde für das Ligaspiel am Samstag gegen Hoffenheim aus dem Kader geworfen. Zudem wird der 31-jährige Stürmer mit einer Geldstrafe belegt.

Für Thomas Tuchel sind die "Vorkommnisse" damit abgehakt. "Wir haben die Luft rein gemacht. Es hat eine Entschuldigung stattgefunden, die absolut glaubwürdig ist", sagte der Coach, der vor seinem fünften Spiel mit dem deutschen Rekordmeister dringend Ruhe braucht. Die Chance auf den Pokalsieg wurde unter dem Nachfolger von Julian Nagelsmann schließlich schon verspielt. Am Mittwoch kommt Manchester City zum Rückspiel nach München, der Verbleib in der Champions League käme einem Wunder gleich. Die große Chance auf die neuerliche Meisterschaft, die zehnte en suite, darf nicht durch Streitigkeiten gemindert werden.

Das sahen auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Vorstandschef Oliver Kahn so, als sie Mané zum Rapport bestellten. Ein Rückfall in die Zeiten, als sich die Bayern wegen diverser Skandälchen den Spitznamen FC Hollywood verdienten, ist nicht erwünscht.

Schleudertrauma

In puncto Handgreiflichkeiten innerhalb der Mannschaft hat Oliver Kahn Erfahrung. In der Saison 1995/96 verlieh der damalige Torhüter in einem Spiel gegen den VfB Stuttgart seinem Unmut über einen Deckungsfehler seines Mitspielers Andreas Herzog Ausdruck, indem er den Wiener am Kragen packte und heftig durchschüttelte. Herzog reagierte lediglich mit einer Scheibenwischergeste. Was sich danach zutrug, hat der heutige Assistent von Jürgen Klinsmann beim Nationalteam Südkoreas schon des Öfteren geschildert. Im Beisein von Vizepräsident Karl-Heinz Rummenigge und Manager Uli Hoeneß habe er Kahn in der Pause zur Rede gestellt. "Wenn du mich noch einmal deppert anschaust, haue ich zurück", habe er dem körperlich wohl überlegenen Goalie mutig entgegengeschleudert.

Daraufhin hätten Rummenigge und Hoeneß ihrer Überzeugung Ausdruck verlieren, dass ihm, Herzog, schon lange "eine aufs Maul" gehöre. Er solle nur ja leise sein. Coach Otto Rehhagel wechselte Herzog aus. Von den Verantwortlichen des Vereins habe er danach keine Unterstützung bekommen, sagte Herzog, "stattdessen bin ich sogar beschimpft worden. Da habe ich gedacht: ‚Na servas, hier habe ich nichts mehr verloren.‘"

Andererseits habe ihm just Kahn den folgenden Wechsel mit Rehhagel zu Werder Bremen auszureden versucht, wie Herzog dem Kicker damals verriet. "Eigentlich ist der Oli ein netter Kerl. Er war einer der wenigen, die mir geraten haben: ‚Bleib bei den Bayern, im ersten Jahr haben alle Probleme.‘"

Hand ins Feuer

Eine Erfahrung, die Sadio Mané zurzeit machen muss. Ob Kahn auch ihm zum Durchbeißen rät, ist fraglich. Tuchel äußerte sich eindeutig. Er lege für Mané die "Hand ins Feuer". Er sei "der erste Anwalt und der erste Verteidiger" des für 33 Millionen vor Saisonbeginn geholten, aber formschwachen Stürmers. "Ich kenne ihn ausschließlich als absoluten Topprofi, er ist Fußball pur, er hat sich nie, nie, nie etwas zuschulden kommen lassen." Mané haben deshalb sein "vollstes Vertrauen". Tuchel: "Jeder hat das Recht, einen Fehler zu machen." (Sigi Lützow, 15.4.2023)