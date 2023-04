Christian Ilzer will wieder lachen. Foto: APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

Sturm Graz steht am Sonntag in der Fußball-Bundesliga unter Zugzwang. Nach dem 1:2 in der Vorwoche beim LASK benötigen die Steirer auswärts gegen Austria Klagenfurt dringend einen Erfolg, um nicht den Anschluss an Spitzenreiter Red Bull Salzburg zu verlieren. Vier Punkte fehlen dem Tabellenzweiten auf den Serienmeister, ein Umfaller gegen die Kärntner wie beim Heim-1:2 vor knapp zwei Monaten soll tunlichst vermieden werden.

Trainer Christian Ilzer hat die Aufarbeitung der Niederlage gegen den LASK abgeschlossen. "Weder der Blick zurück auf die Partie in Linz noch der Blick nach vorne auf das Cupfinale zählen für uns – unser alleiniger Fokus gilt dem nächsten Meisterschaftsspiel gegen Austria Klagenfurt, in dem wir mit einer Topleistung wieder einen großen Schritt nach vorne machen wollen", erklärte der Steirer.

Vor den Kärntnern zeigte Ilzer Respekt. "Ihr Spiel hat eine klare Handschrift und Peter Pacult versteht es, sein Team hervorragend auf den jeweiligen Gegner einzustellen. Es erwartet uns eine schwere Aufgabe, die wir aber mit viel Biss, absoluter Bereitschaft und unserer bestmöglichen Qualität lösen wollen."

"Anderes Gesicht"

Auch bei Salzburg ist man auf Wiedergutmachung aus. Eine Woche nach dem teils desolaten Auftritt gegen die Wiener Austria samt einer Brandrede von Sportchef Christoph Freund empfängt der Serienmeister den LASK. Für das Duell am Sonntag (14.30 Uhr/live Sky) forderte Trainer Matthias Jaissle von seiner Mannschaft ein "anderes Gesicht" als zuletzt und warnte gleichzeitig vor den formstarken Linzern.

In den letzten Wochen ortete der Salzburg-Coach einen "sehr, sehr guten" LASK. "Sie spielen einen extrem mutigen und offensiven Fußball und versuchen, den Gegner frühzeitig unter Druck zu setzen. Das werden sie am Sonntag bei uns sicher auch versuchen", sagte Jaissle. Die Bilanz spricht allerdings klar für Salzburg, das in den letzten zehn Bundesliga-Duellen mit den Linzern ungeschlagen blieb (acht Siege, zwei Unentschieden).

Der Vorsprung der "Bullen" in der Tabelle wuchs trotz der Punkteteilung gegen die Austria, die laut Jaissle unter der Woche "ohne Emotionen" aufgearbeitet wurde, dank des LASK auf vier Zähler an. Die Linzer feierten einen 2:1-Heimerfolg gegen Sturm Graz und zeigten dabei, dass sie "Top-Mannschaften Paroli bieten und auch schlagen können", warnte der Salzburg-Coach. (APA, red, 14.4.2023)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen:

Meistergruppe (3. Runde) – Sonntag:

Red Bull Salzburg – LASK (Salzburg, Red Bull Arena, 14.30 Uhr, SR Hameter). Bisherige Saisonergebnisse: 1:1 (h), 2:0 (a)

Salzburg: Köhn – Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer – Seiwald – Capaldo, Gloukh, Kameri – Koita, Sesko

Es fehlen: Kjaergaard (Fuß), Fernando, Omoregie (beide Rücken), Guindo, Sucic, Onguene (alle Knie), Tijani (Schulter), Van der Brempt (Oberschenkelblessur)

LASK: Schlager – Potzmann, Ziereis, Luckeneder, Renner – Michorl, Horvath – Usor, Zulj, Nakamura – Ljubicic

Es fehlen: Stojkovic (gesperrt), Goiginger (Knöchel), Wiesinger (angeschlagen), Letard, Anselm, Boller (alle rekonvaleszent)

* * *

SK Austria Klagenfurt – SK Sturm Graz (Klagenfurt, 28 Black Arena, 14.30 Uhr, SR Spurny). Bisherige Saisonergebnisse: 0:2 (h), 2:1 (a)

Klagenfurt: Menzel – Wernitznig, Mahrer, N. Wimmer, Schumacher – Demaku, Irving, Benatelli – Soto, Binder, Rieder

Es fehlen: Cvetko (gesperrt), Straudi (Muskelverletzung)

Sturm: Okonkwo – Gazibegovic, Affengruber, Geyrhofer, Dante – Gorenc-Stankovic – Hierländer, Kiteishvili, Prass – Ajeti, Emegha

Es fehlen: Schnegg (gesperrt), Wüthrich, Jantscher (beide Wade), Wels (Knie)