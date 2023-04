Musk hatte gemeinsam mit Fachleuten erst vor kurzem vor den Gefahren von künstlicher Intelligenz gewarnt. Foto: Reuters / Aly Song

San Francisco – Twitter- und Tesla-Chef Elon Musk arbeitet an der Gründung eines Start Ups für künstliche Intelligenz, das mit dem ChatGPT-Hersteller OpenAI konkurrieren soll. Das berichtete die "Financial Times" am Freitag unter Berufung auf mit seinen Plänen vertraute Personen.

Dem Bericht zufolge stellt der Musk ein Team von KI-Forschern und -Ingenieuren zusammen und führt außerdem Gespräche mit einigen Investoren seiner Unternehmen SpaceX und Tesla über eine Beteiligung an seinem neuen Unternehmen. Auf eine Reuters-Anfrage reagierte Musk vorerst nicht.

Eine Gruppe von Fachleuten für künstliche Intelligenz und Führungskräften aus der Industrie, zu denen auch Musk gehört, hatte kürzlich eine sechsmonatige Pause bei der Entwicklung von Systemen, die leistungsfähiger sind als GPT-4 von OpenAI, gefordert und dabei auf mögliche Risiken für die Gesellschaft verwiesen.

Anfang dieser Woche hatte "Business Insider" berichtet, Musk habe sich tausende Grafikprozessoreinheiten gesichert, die Hochleistungsrechner für Aufgaben wie KI und High-End-Grafik betreiben. (Reuters, red, 14.4.2023)