Los Angeles FC will Tiroler mit Bundesliga-Rückkehr helfen

Der ins Fußball-Unterhaus abgerutschte Traditionsclub FC Wacker Innsbruck hat am Freitagabend eine "strategische Partnerschaft" mit US-Club Los Angeles FC bekanntgegeben. Das Engagement des aktuellen Champions der Major League Socccer (MLS) sei vorbehaltlich einer für 26. April angesetzten Generalversammlung.

"Diese Partnerschaft ermöglicht es uns langfristig den Verein wirtschaftlich sowie sportlich zu entwickeln und Schritt für Schritt wieder zurück Richtung Profifußball zu blicken", erklärte Club-Präsident Hannes Rauch in einer Aussendung. Die Kalifornier berichteten ebenfalls auf ihrer Homepage vom neuen "Investment". "Wir glauben an die Fanbasis und glauben, dass wir gemeinsam ein erfolgreiches Team aufbauen können, das letztendlich in die Bundesliga zurückkehren wird", erklärte Benny Tran, ein Vizepräsident des LAFC.

Die Innsbrucker sind aktuell Neunter der viertklassigen Tirol Liga und nach der Trennung von Akif Güclü auf Trainersuche. (APA, 14.4.2023)