"The Script" bei einem Auftritt 2020 in London. Foto: imago / Myles Wright

London – Der Gitarrist Mark Sheehan von der irischen Rock-Band The Script ist nach kurzer Krankheit im Alter von 46 Jahren gestorben. Sheehan hatte die Gruppe ("Hall of Fame", "Breakeven") zusammen mit Frontmann Danny O'Donoghue und Schlagzeuger Glen Power im Jahr 2001 gegründet. Der Musiker starb im Krankenhaus, wie die Band am Freitag auf Twitter mitteilte. Sie bat gemeinsam mit der Familie alle Fans, "in dieser tragischen Zeit die Privatsphäre zu wahren".

(APA, 14.4.2023)