Mavericks-Trainer Jason Kidd hatte im Match gegen die Bulls am 7. April nicht die besten Spieler eingesetzt. Offensichtlich war das Management um Klub-Boss Marc Cuban bemüht, die Saisonbilanz nicht allzu gut ausfallen zu lassen, um sich Vorteile beim Draft zu schaffen. Foto: APA/Getty Images via AFP/GETTY I

Dallas – "Tanking" mit Folgen: Die NBA hat die Dallas Mavericks wegen eines "ligaschädigenden Verhaltens" und Wettbewerbsverzerrung mit einer Geldstrafe belegt. Wie die nordamerikanische Basketball-Profiliga mitteilte, muss das Team 750.000 Dollar zahlen. Beim jüngsten 112:115 gegen die Chicago Bulls waren zahlreiche Stammspieler nicht zum Einsatz gekommen.

Die NBA wertete dies als Regelverstoß, die Mavericks hätten mit ihren Personalentscheidungen die Niederlage billigend in Kauf genommen, um die Chance zu erhöhen, den eigenen Erstrunden-Pick im kommenden Draft zu behalten. Die eingesetzten Spieler hätten nach Sicht der Liga jedoch nicht absichtlich verloren.

"Die Entscheidung der Dallas Mavericks, wichtige Spieler daran zu hindern, vollständig an einem Ligaspiel teilzunehmen, hat die Integrität unseres Sports untergraben", sagte Joe Dumars, NBA-Vizepräsident und "Head of Basketball Operations".

Die Mavericks haben die Play-offs verpasst, sie wollen das Team um Superstar Luka Doncic neu aufbauen. Mit einem Sieg gegen die Bulls hätte Dallas seine Minimalchance auf das Play-in-Turnier gewahrt. Headcoach Jason Kidd hatte im Vorfeld der Partie von einer "Kursänderung" durch seine Bosse berichtet. Dem Management um Klub-Boss Marc Cuban war es offensichtlich wichtiger, die Saisonbilanz nicht zu gut werden zu lassen. Grund dafür war eine alte Transfervereinbarung mit den New York Knicks.

Den Draft im Hinterkopf

Sollte Dallas beim Draft nach Saisonende erstmals jenseits der Top Ten ein Zugriffsrecht auf einen jungen Spieler haben, geht dieser sogenannte Pick an die Knicks. Sind die Mavericks aber unter den ersten zehn Teams, die auswählen dürfen, behalten sie dieses Recht. Je schlechter ein Team in der Saison abschneidet, desto früher darf es beim Draft auswählen. In der NBA wird das Erstzugriffsrecht zudem unter den schlechtesten Teams verlost. Dallas hätte mit Glück also auch die Chance auf das französische Ausnahmetalent Victor Wembanyama.

Dass Teams in der NBA viele Niederlagen in Kauf nehmen, um durch sogenanntes Tanking ihre Position im Draft zu verbessern, ist nicht ungewöhnlich. Allerdings wird darüber öffentlich nicht gesprochen und die Kommentare von Mavericks-Verantwortlichen haben die NBA in Zugzwang gebracht. 2018 musste Cuban schon einmal 600.000 Dollar Strafe zahlen, weil er in einem Podcast öffentlich über Tanking gesprochen hatte.

30 Spiele Sperre für Bridges wegen häuslicher Gewalt

Die Liga gab am Freitag zudem bekannt, dass der vertragslose Miles Bridges wegen Vorwürfen häuslicher Gewalt für 30 Spiele gesperrt wurde. Der Forward, der zuletzt in der Saison 2021/22 für die Charlotte Hornets gespielt hat, war im Sommer in Los Angeles festgenommen worden, weil er die Mutter seiner Kinder geschlagen haben soll. Die NBA rechnete 20 der 30 Partien auf die vergangene Saison an, in der Bridges nicht aktiv war. Sollte er für die kommende Saison bei einem Team unterschreiben, müsste er nur zehn NBA-Spiele tatsächlich aussetzen.

Kemp nach Schüssen wegen Körperverletzung angeklagt

Der ehemalige NBA-Star Shawn Kemp ist nun doch wegen Körperverletzung in Zusammenhang mit Schüssen auf einem Parkplatz angeklagt worden. Das berichteten US-Medien am Freitag (Ortszeit). Der ehemalige Profi der Seattle Supersonics, der in den 90er-Jahren sechs Mal ins All-Star-Team der besten Basketball-Liga der Welt gewählt wurde, soll auf den Fahrer eines Autos geschossen haben, in dem Kemp sein gestohlenes Handy vermutete.

Nach dem Vorfall Anfang März hatte es zunächst geheißen, Kemp habe in Notwehr gehandelt. Wegen belastender Aufnahmen aus Überwachungskameras sowie einer Textnachricht, in der Kemp die Schüsse ankündigte, wurde der inzwischen 53-Jährige nun angeklagt. Sein Anwalt kündigte an, Kemp werde auf nicht schuldig plädieren. (sid, red, 15.4.2023)