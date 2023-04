RSF-Milizchef Dagalo (Archivbild) und die Fürhung der sudanesischen Armee hatten sich in den vergangenen Tagen eigentlich auf eine friedliche Lösung ihrer Differenzen verständigt – Berichte aus Khartum vom Samstag zeichnen aber ein anderes Bild. Foto: reuters / Bektas

Khartum – In der sudanesischen Hauptstadt Khartum waren am Samstagvormittag laut Ohrenzeugen massive Schusswechsel zu hören, unter anderem nahe des Militär-Hauptquartiers. Zudem sind nach weiteren Berichten Militärfahrzeuge auf den Straßen aufgefahren. Schüsse waren auch aus der im Norden Sudans gelegenen Stadt Merowe gemeldet worden. Ob es dabei bereits Tote oder Verletzte gegeben hat, ist den ersten Meldungen noch nicht zu entnehmen – auch nicht, was der genaue Auslöser der Auseinandersetzungen war. Schüsse wurden jedenfalls später auch nahe des Präsidentenpalasts gemeldet, beim internationalen Flughafen stieg Rauch auf.

Allerdings hatte es bereits in den vergangenen Tagen zahlreiche Meldungen über Auseinandersetzungen zwischen der Armee und der Miliz "Rapid Support Forces" (RSF) gegeben. Diese drehen sich um die künftige Machtverteilung im Staat. Armee und RSF hatten gemeinsam 2019 nach prodemokratischen Massenprotesten den damaligen Diktator Omar al-Bashir gestürzt.

Kampf um die Zukunft

Eine zivile Übergangsregierung fiel allerdings einem neuerlichen Putsch der beiden im Jahr 2021 zum Opfer, die beiden Parteien führen seither gemeinsam einen "Souveränen Rat". An dessen Spitze steht Armee-Chef General Abdel Fattah al-Burhan Abdelrahman, sein Vize ist RSF-Führer Mohammed Hamdan Dagalo, genannt Hemeti. Seither laufen auch Verhandlungen über die künftige Machtverteilung im Staat, wobei sich Armee und RSF nicht darauf einigen können, wer nach einer Fusion der beiden Kräfte an deren Spitze stehen solle.

Die Armee sieht sich selbst weiterhin in der Führungsrolle, der RSF-Chef Dagalo fordert eine zivile Führung. Daran, dass er dies aus demokratischen Absichten tut, gibt es allerdings massive Zweifel. Die von Dagalo geführten RSF sind eine Sammelorganisation, in der vor allem die einstige Dschandschawid-Miliz aufgegangen ist, die in den 2000er-Jahren in der Provinz Darfur massive Menschenrechtsverletzungen verübte.

Weil eine Konfrontation der beiden Gruppen den ohnehin ausgehungerten Staat in weiteres Chaos stürzen könnte, waren in den vergangenen Tagen eilige Schlichtungsversuche gelaufen. Dabei hatten sich beide Parteien eigentlich zu einer friedlichen Lösung ihrer Differenzen verpflichtet. (red, 15.4.2023)