In dieser Galerie: 2 Bilder Nach drei Monaten in der Gefängniszelle wurde Thompson tot aufgefunden. Die hygienischen Zustände der Zelle. Foto: Michael D. Harper

Schwere Vorwürfe gegen die Behörden im US-Bundesstaat Georgia: In der amerikanischen Großstadt Atlanta soll ein Mann in einer Gefängniszelle gestorben sein, weil ihn laut dem Anwalt seiner Familie "Insekten und Bettwanzen bei lebendigem Leibe gefressen" hätten. Das berichten mehrere US-amerikanische Medien, die britische BBC sowie der Anwalt der Familie auf Facebook. Dieser unterstrich seine Vorwürfe auch mit Bildern, die aus der Zelle des Mannes in einem psychiatrischen Trakt eines Gefängnissen kommen sollen.

Der 35-jährige Lashawn Thompson war im vergangenen Juni wegen einfacher Körperverletzung inhaftiert und aufgrund einer psychischen Krankheit im entsprechenden Trakt des Fulton County Jail im US-Bundesstaat Georgia untergebracht worden.

Bewusstlos in Zelle gefunden

Der Anwalt der Familie, Michael D. Harper, hat nun Fotos veröffentlicht, die den von Wanzen überzogenen Körper Thompsons und die äußerst kritischen hygienischen Bedingungen in der Zelle zeigen. "Die Gefängniszelle, in der Herr Thompson untergebracht war, war nicht einmal für ein krankes Tier geeignet. Das hat er nicht verdient", so der Anwalt auf Facebook.

Laut Harper würden die Gefängnisunterlagen außerdem bestätigen, dass Gefängnisbeamte und medizinisches Personal zwar bemerkt hätten, dass es Thompson schlechter ging, aber nichts unternommen hätten. Der Anwalt fordert eine Schließung des Gefängnisses.

Einem Bericht des Gerichtsmediziners des Gefängnisses zufolge sei Thompson im September bewusstlos in seiner Zelle gefunden worden und nach erfolglosen Wiederbelebungsversuchen für tot erklärt worden. Im Bericht heißt es laut BBC außerdem, dass in der Zelle ein "starker Befall mit Bettwanzen" festgestellt wurde, es aber keine eindeutigen Anzeichen für eine Schädigung des Körpers von Thompson gegeben hätte. Die Todesursache sei als unbestimmt angegeben worden.

Können Wanzen tödlich sein?

Die BBC befragte zu dem Vorfall einen auf Bettwanzen spezialisierten Entomologen der Universität Kentucky. Laut diesem seien Bettwanzenbisse in der Regel nicht tödlich, in seltenen Fällen könne ein Befall dieser Größe über längere Zeit zu einer schweren Anämie führen, welche ohne Behandlung wiederum tödlich sein kann. Möglich wären auch ein allergische Reaktion und ein anaphylaktischer Schock.

Das zuständige Amt hat eine umfassende Untersuchung des Falls angekündigt. Außerdem würden 500.000 Dollar ausgegeben, um den Ungeziefer-Befall im Fulton County Jail zu bekämpfen. "Im Rahmen der laufenden Ermittlungen werden die Einzelheiten der medizinischen Versorgung untersucht, und schließlich wird festgestellt, ob in diesem Fall eine strafrechtliche Anklage gerechtfertigt ist", heißt es in der Erklärung. (mae, 15.4.2023)