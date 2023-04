Beim Thema Asyl und Migration sieht er keine großen inhaltlichen Unterschiede zu seinem Kontrahenten Andreas Babler. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Die rote Kampfabstimmung naht, in zehn Tagen ist es soweit: Ab 25. April geben Mitglieder der Sozialdemokratie die Stimme für ihren Wunschkandidaten oder ihre Wunschkandidatin für die künftige Parteiführung ab. Dauern soll die Befragung bis 10. Mai. Über das Prozedere vor und nach der Befragung gab es im Vorfeld bereits reichlich Unstimmigkeiten. Zuletzt auch darüber, ob es noch Hearings geben sollte – also Veranstaltungen, auf denen der Dreikampf um den SPÖ-Vorsitz gemeinsam zelebriert wird und Fragen beantwortet werden. Die derzeitige SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hätte sich das gewünscht.

Keine TV-Konfrontation

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hielt dagegen. "Es ist ja keine normale Wahl, wir sollten da schon differenzieren", begründete er seine Haltung dazu am Samstag auf Ö1 im "Journal zu Gast". Dass die Partei ob der anhaltenden Unstimmigkeiten und Querelen dennoch zu retten ist, davon zeigt sich Doskozil überzeugt. Ein Hearing, um das zu veranschaulichen, brauche es in seinen Augen dafür nicht. Eine Fernsehkonfrontation genauso wenig.

Im Machtkampf um die Parteispitze scheinen die drei Kandidaten Rendi-Wagner, Doskozil und Andreas Babler, der Traiskirchner Bürgermeister, aber um prominente Unterstützung aus den SPÖ-Reihen zu buhlen. Der frühere SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher hatte sich schon für Doskozil stark gemacht. Dass darüber hinaus wenig zu Doskozils Unterstützern bekannt ist, will der Landeshauptmann auf Ö1 nicht so stehen lassen. Und doch bleibt er Namen schuldig. Bekannte SPÖ-Frauen seien bislang nicht darunter. Ex-Kanzler Christian Kern, der auch immer wieder als Kandidat ins Rennen gebracht wurde, wäre jemand, den sich Doskozil als Unterstützer wünschen würde. "Es ist für mich ein besonderer Politiker und wäre natürlich eine Bereicherung."

Unterstützersuche auf Hochtouren

Im Hintergrund dürfte die Unterstützersuche derweil weiter auf Hochtouren laufen: Wie die APA am Nachmittag vermeldete, hätte sich "starke Unterstützung" aus Niederösterreich für das burgenländische Lager angekündigt. Dort verwies man auf "SPÖ-Parteigranden" wie den ehemaligen Staatssekretär Peter Wittmann und den einstigen Klubobmann im Land, Reinhard Hundsmüller. Auch einige Bürgermeister aus Niederösterreich seien für Doskozil. Der Pressesprecher von Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser – er selbst hat sich offiziell nicht deklariert – findet sich indes unter den Unterstützern von Andreas Babler.

Am Samstag hatten sich ehemalige hohe Funktionäre aus Niederösterreich für Doskozil ausgesprochen. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Mindestlohn statt Arbeitszeitverkürzung

Wohin sich die SPÖ inhaltlich entwickeln würde unter einem SPÖ-Chef Doskozil, dazu gab der Landeshauptmann ebenfalls Einblicke: Mietkauf, Anstellung pflegender Angehöriger – all das würde Doskozil auch bundesweit umsetzen wollen. "Aber nicht nur das, auch den Mindestlohn", sagt er. Dass er sich nicht, wie etwa sein Konkurrent Babler für eine 32-Stunden-Woche starkmacht, hängt für Doskozil mit seinem Lohn-Konzept zusammen. "Wir können schon über Arbeitszeitverkürzung reden, aber erst dann, wenn sich die Löhne so entwickelt haben, dass die Leute von diesen leben können." Der Mindestlohn habe daher Priorität.

Beim Thema Asyl sieht Doskozil keinen starken Unterschied zu Babler, der dem linken Rand der Sozialdemokratie zuzuordnen ist. "Babler hatte gesagt, dass natürlich rechtskräftige Asylentscheidungen umzusetzen sind. Ich habe nie etwas anderes gesagt", sagt Doskozil. Das größte Problem sei, dass 90 Prozent der rechtskräftigen Asylentscheidungen, "nicht realisierend umsetzen können", behauptet Doskozil. Der Moderator hakt ein, dass Babler auch sage, dass "kein Mensch illegal" sei. Diesen Satz würde er so nicht sagen, denn wenn jemand trotz rechtskräftiger Entscheidung das Land nicht verlasse, "dann ist das ein illegaler Aufenthalt". Das sehe Babler aber auch nicht anders, sagt Doskozil.

Mehr Engagement beim Arbeitskräftemangel

Was den Arbeitskräftemangel betrifft, will Doskozil selbst aktiver werden. "Wir müssen uns engagieren und neue Ausbildungsmodelle andenken", sagt er mit Blick auf die Lehrlings-Ausbildung. Bei der Rekrutierung von Arbeitskräften im Ausland reiche die Rot-Weiß-Rot-Karte nicht aus. "Wir müssen die Leute vor Ort im Herkunftsland bereits ausbilden und Deutschkurse, etc. organisieren", so der Landeshauptmann. Als Beispiel nennt er hier die Philippinen, wo Pflegekräfte bereits für das heimische Gesundheitssystem rekrutiert werden. Generell brauche es eine gezielte Zuwanderung. Es sei daher wichtig, "selbst aktiv nach außen zu gehen", sagt Doskozil. (Elisa Tomaselli, APA, 15.4.2023)