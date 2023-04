Die Trump-Unterstützergruppe "Make America Great Inc" greift den Gouverneur Floridas vor Wahlen frontal an. Dabei geht es um Ungustiöses, aber auch um dessen rechte Politik

Nicht nur einen, sondern sogar drei Finger soll Ron DeSantis nutzen, um Schokopudding zu essen. Foto: APA / AFP / Getty Images / Scott Eisen

Bis zu den Wahlen in den USA sind es noch knapp zwei Jahre, der Vorwahlkampf hat aber längst begonnen. Jüngst ließ US-Präsident Joe Biden sehr deutlich durchblicken, dass er im kommenden Jahr noch einmal antreten will – wohl auch, um einen Vorwahlkampf bei den Demokraten von vornherein zu verhindern. Bei den Republikanern hat zwar bisher, neben eher chancenlosen Figuren, nur Donald Trump seine Kandidatur bestätigt – allerdings ist mehr als deutlich, dass auch der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, sich um das höchste Amt im Staat bewerben will. Weil Umfragen Trump zwar weiterhin voran sehen, allerdings dennoch ein recht enges Rennen erwarten, greift dieser bereits seit Wochen DeSantis mehr oder weniger deutlich an.

Nun hat die ihm nahstehende Wahlkampf-Gruppe "Make America Great Inc" ein Video veröffentlicht, das die ungefähren Konturen eines Wahlkampfes deutlich macht. Dieses wirft dem Gouverneur vor, es fehle ihm an passendem Sozialverhalten – und illustriert dies mit einer eher ekelerregenden Episode. So soll DeSantis laut einem ehemaligen Mitarbeiter einst in einem Meeting Pudding mit drei seiner Finger anstatt eines Löffels gegessen haben – was das Video in grafischer Deutlichkeit illustriert. Dazu kommt aber ein Vorwurf, der aus dem Munde von Trump-Unterstützern überraschen mag: DeSantis sei zu rechts.

Das sagen zwar auch viele seiner linken und liberalen Gegner, die die Hexenjagd des Gouverneurs auf tatsächliche und angebliche Wokeness kritisieren, und seine kleinkarierten Streitigkeiten mit der Firma Disney, internationalen Hotelketten, aber auch Schulbehörden anführen. Die Trumpisten beziehen sich in ihrer Kritik aber vor allem auf DeSantis Wirtschaftspolitik. "Ron DeSantis steckt seine Finger dorthin, wo sie nicht hingehören", sagt ein Sprecher in dem Video. Der Gouverneur habe seine "dreckigen Finger" im Gesundheitsversorgungssystem Medicaid, im Sozialsystem und – in Florida besonders schwerwiegend – im Pensionsversicherungssystem.

Die Formulierung der Vorwürfe könnte aber auch eine Anspielung auf weitere Vorwürfe sein, die Trump schon seit einigen Wochen andeutet. So schrieb er jüngst auf Twitter, "Ron DeSanctimonious" ("Ron Scheinheilig") werde schon bald erfahren, wie es sei, "MIT FALSCHEN VORWÜRFEN UND FAKE-GESCHICHTEN" umgehen zu müssen. Diese könnten sich, so Trump in beträchtlichem Detailreichtum, auf "nicht volljährige Klassenkolleginnen oder vielleicht sogar einen Mann" beziehen, die DeSantis etwas vorwerfen könnten. Genauer wurde der Ex-Präsident nicht.

Anders als bei Trump, dem Dutzende Frauen schwere Vorwürfe machen, gibt es gegen DeSantis bisher keine Anschuldigungen. Die "New York Times" haben allerdings in einer Geschichte sein Jahr als Lehrer an einer Schule in Georgia vor mehr als 20 Jahren kritisch untersucht. DeSantis selbst hat bisher alle Vorwürfe zurückgewiesen – so wie auch jenen, dass er Pudding mit den Fingern gegessen habe. "Ich kann mich nicht erinnern, das jemals getan zu haben", sagte er vor Wochen dem rechten Talkmaster Piers Morgan in dessen Show. (mesc, 15.4.2023)