Chelsea befindet sich weiterhin auf Talfahrt. Die "Blues" kassierten am Samstag in der englischen Fußball-Premier-League eine 1:2-Heimniederlage gegen Brighton und haben damit als Tabellen-Elfter praktisch keine Chance mehr auf einen Europacup-Platz. Die Londoner verloren alle drei Partien seit dem Amtsantritt von Coach Frank Lampard und sind seit mittlerweile sechs Pflichtspielen ohne Sieg.

Conor Gallagher brachte Chelsea zwar in Führung (13.), doch Brighton schlug durch Treffer von Danny Welbeck (42.) und Julio Enciso (69.) zurück. Damit misslang dem Großclub auch die Generalprobe für das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League am Dienstag gegen Real Madrid. Das erste Duell hatte der Verein von David Alaba in Spanien mit 2:0 für sich entschieden. (APA, 15.4.2023)