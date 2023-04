Deutsch und Rendi-Wagner am Wiener Landesparteitag im Mai 2022. Foto: imago / Martin Juen

Wien – SPÖ-Obfrau Pamela Rendi-Wagner will einen zweiten Bundesgeschäftsführer neben Christian Deutsch installieren, sollte sie Parteichefin bleiben. "Das ist keine Entscheidung gegen Deutsch. Aber in Hinsicht auf die Nationalratswahlen muss das Team verstärkt werden", sagte sie in der "Krone". Wer der zweite Bundesgeschäftsführer werden soll, verriet Rendi-Wagner nicht.

Die SPÖ-Chefin betonte zugleich, dass sie "Deutsch sehr schätze". Dieser hätte die SPÖ-Finanzen saniert und für dieses Ziel auf Dienstauto samt Chauffeur verzichtet sowie auf Gehaltsteile, die Deutsch als Bundesgeschäftsführer zugestanden wären. Deutsch ist seit 2019 in dieser Funktion tätig. (APA, 15.4.2023)