Joel Embiid (21) steuerte 26 Punkte zum Sieg der 76ers bei. Foto: IMAGO/USA TODAY Network/Eric Hartline

Philadelphia – Die Philadelphia 76ers haben die Play-offs der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA mit einem Favoritensieg eröffnet. Das Traditionsteam aus Pennsylvania besiegte die Brooklyn Nets am Samstag zum Auftakt ihrer "best of seven"-Serie zu Hause sicher mit 121:101. Die Sixers wurden von ihren Starspielern Joel Embiid (26 Punkte), James Harden (23) und Tobias Harris (21) angeführt. Für Brooklyn waren auch 30 Zähler von Mikal Bridges zu wenig. Spiel zwei folgt am Montag.

Siegreich starteten auch die Boston Celtics mit einem 112:99 gegen die Atlanta Hawks, wobei sie zwischenzeitlich sogar mit 32 Punkten vorne lagen. Jaylen Brown mit 29 Punkten, Jayson Tatum mit 25 und Derrick White mit 24 Zählern hatten die beste Ausbeute für den NBA-Rekordmeister, für die Hawks kam Dejounte Murray auf 24 Punkte. Trae Young blieb bei 16 Zählern und kam gegen die starke Celtics-Defensive nie richtig ins Rollen. (APA, 16.4.2023)