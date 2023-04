Cannabis

78 Postings

Deutsche Bundesregierung plant Legalisierung von Cannabis

Wer in Deutschland mit Cannabis erwischt wird, musste bisher mit Geldstrafe oder in schweren Fällen sogar mit Gefängnis rechnen. Die Bundesregierung will Besitz sowie kontrollierten Anbau und Verkauf der Droge nun zulassen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach nannte in Berlin den besseren Schutz der Jugend als ein zentrales Ziel

02:39