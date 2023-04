"Angry Birds" wurde auch in Form von Serien und Animationsfilmen umgesetzt. Foto: Netflix

Laut einem Bericht des Wall Street Journal befindet sich der in Japan ansässige Konzern Sega in fortgeschrittenen Gesprächen, das im finnischen Espoo beheimatete Unternehmen Rovio Entertainment zu kaufen. Wenn es zu keinen unerwarteten Verzögerungen kommt, könnte der Deal bereits in der dritten Aprilwoche abgeschlossen werden, werden Insider zitiert. Der Kaufpreis soll bei einer Milliarde Dollar liegen.

"Angry Birds", Rovios Flaggschiffprodukt, eroberte die Welt im Jahr 2009 als das erste Mobile Game, das mehr als eine Milliarde Downloads verzeichnete, heißt es in einem Bericht von Eurogamer. Nach derzeitigem Stand soll der gesamte Spielekatalog fünf Milliarden Downloads umfassen. Es folgten unter anderem zwei "Angry Birds"-Filme in den Jahren 2016 und 2019, eine Serie sowie ein Angry Birds Theme Park.

Im Februar hatte Rovio mit der Entscheidung für Aufsehen gesorgt, das erste "Angry Birds"-Spiel aus Googles Play Store zu entfernen. Man begründete dies damit, dass der Erfolg des Klassikers dem restlichen Portfolio schade. Das erste "Angry Birds" war noch ein Titel, den man für eine niedrige einmalige Zahlung käuflich erwerben konnte. Bei der nachfolgenden Spielen handelt es sich um Free-to-Play-Titel, die sich über Microtransactions finanzieren. (red, 16.4.2023)