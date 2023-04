Zweiter-Sprintsieg für Francesco Bagnaia in der noch jungen Saison. Foto: IMAGO/ZUMA Wire/Robert Backman

Austin (Texas) – MotoGP-Weltmeister Francesco Bagnaia hat den Sprint beim Großen Preis der USA in Austin gewonnen. Der Ducati-Werkspilot setzte sich am Samstag vor den beiden Spaniern Alex Rins (Honda) und Jorge Martin (Ducati) durch. Für den Italiener war es der zweite Sieg in dem Kurzformat nach jenem in Portimao zu Saisonbeginn. Bester KTM-Pilot war Brad Binder, der Südafrikaner belegte den fünften Platz.

Die Pole Position für das Rennen am Sonntag (21.00 Uhr MESZ/live ServusTV) war im Qualifying – mit einer neuen Rekordrunde – ebenfalls an Bagnaia gegangen. Im WM-Klassement schloss der bis auf einen Punkt zu seinem Landsmann und Ducati-Markenkollegen Marco Bezzecchi auf. Das Rennen auf dem Circuit of the Americas (COTA) ist der dritte WM-Lauf in der Saison. (APA, 16.4.2023)