Erste Zero-Day-Lücke des Jahres 2023 im Chrome Desktop-Browser, Update wird in den kommenden Tagen und Wochen ausgerollt

Der Fehler wurde behoben, Userinnen und User sollten Updates durchführen. Foto: Reuters/DADO RUVIC

Google hat eine Zero Day-Sicherheitslücke in der Desktop-Version des weit verbreiteten Browsers Chrome behoben, wie das Fachmedium Bleeping Computer mit Verweis auf einen Google-Blogeintrag berichtet.

Ein entsprechender Exploit bestehe "in der freien Wildbahn", heißt es in dem Blogbeitrag. Der Stable Channel wurde auf Version 112.0.5615.121 aktualisiert, das Update wird in den kommenden Tagen und Wochen ausgerollt.

Es wird empfohlen, ein entsprechendes Update auf Windows-, Mac- und Linux-PCs durchzuführen, sobald dieses verfügbar ist. Dies geschieht, indem im Chrome-Menü die Optionen "Hilfe" und dann "Über Google Chome" ausgewählt werden. Das Update installiert sich daraufhin automatisch und ist ab dem nächsten Start des Browsers aktiv. (red, 16.4.2023)