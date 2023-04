Fans des Blutsauger-Genres sollen bei "Redfall" auf ihre Kosten kommen – sofern sie auf dem PC spielen oder eine schlechtere Performance in Kauf nehmen. Foto: Arkane Studios

Optionale Performance-Modi mit 60 oder gar 120 Frames pro Sekunde sind inzwischen nahezu Standard, wenn die jeweiligen Games für Konsolen der aktuellen Generation entwickelt werden. Nicht so bei "Redfall", einem der größten Game-Releases der kommenden Wochen, wie die Developer nun in einem Tweet mitteilen.

So soll der Multiplayer-Vampir-Shooter zum Launch am 2. Mai auf den aktuellen Xbox-Konsolen nur im Quality-Modus erscheinen. Dieser ermöglicht 30 Frames pro Sekunde in 4K-Auflösung auf der Xbox Series X und 30 Frames pro Sekunde in 1440p auf der Xbox Series S.

Ein Performance Modus mit 60 Frames pro Sekunde soll "zu einem späteren Zeitpunkt via Update nachgeliefert werden", heißt es. Ein konkretes Datum nennt Developer Arkane Studios ("Dishonored", "Dishonored 2", "Prey", "Deathloop") nicht. Von einem Release des von Bethesda vertriebenen Games auf der Playstation 5 ist vorerst nichts bekannt.

Der Frust der Community ist entsprechend groß, wie aus den Kommentaren unter dem Tweet ersichtlich ist. Viele Userinnen und User sehen nicht ein, warum Spiele wie dieses zu einem früheren Zeitpunkt in einem offensichtlich unfertigen Zustand veröffentlicht werden, anstatt zu warten, bis auch der Performance-Modus einsatzbereit ist.

Andere wiederum verweisen an dieser Stelle auf die Überlegenheit eines High-End-Gaming-PCs und fordern die Konsolenspieler auf, "auf die dunkle Seite zu wechseln". (red, 16.4.2023)