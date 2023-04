Seit 7 Uhr ist die Linke Wienzeile vor der Türkis-Rosa-Lila-Villa in Wien gesperrt. Zuvor haben unter anderem Rechtsextreme anlässlich der Kinderbuchlesung einer Dragqueen zu Protesten aufgerufen

Die Draqqueen Freya Van Kant anlässlich der Lesung 'Drag Storytime 4 Kids' am Sonntag. Foto: APA/EVA MANHART

Aufgrund eine Kinderbuchlesung einer Dragqueen haben sich unterschiedliche Gruppierungen vor der Türkis-Rosa-Lila-Villa in Wien zu umfassenden Demonstration eingefunden. Ihnen dürfte es dabei weniger um Kinder- oder Liederbücher gehen als um die vorlesende Person. Denn dass eine Dragqueen, also ein bunt geschminkter Mann in Frauenkleidern, vor Kindern liest, ist den Anmeldern der Demo ein Dorn im Auge.

Dem Kurier zufolge sollen sowohl rechtsextreme Identitäre, christlich-fundamentalistische Gruppen, Verschwörungstheoretiker als auch Funktionäre der Freiheitlichen Jugend vor dem Beratungs- und Veranstaltungszentrum der Lesben-, Schwulen- und Transgendercommunity demonstrieren. Die Lesung im Haus soll indes planmäßig um 11 Uhr begonnen haben.

Dem gegenüber zeigen sich unzählige Menschen mit der Dragshow solidarisch. Regenbohnenfahnen werden geschwenkt, Plakate mit der Aufschrift "Drag ist kein Verbrechen" hochgehalten. Auf den sozialen Medien wurde ein Video gepostet, in dem der 70er Jahre Klassiker "We are Family" der Band Sister Sledge zu hören ist,



Foto: APA/EVA MANHART

Die Landespolizeidirektion Wien gab dem STANDARD auf Anfrage bekannt, dass laut Paragraf 7a des Versammlungsgesetzes "ein vorgesehener Schutzbereich eingerichtet wurde, der unter anderem mit Tretgittern gesichert wird, um ein Aufeinandertreffen etwaiger Konfliktparteien im Rahmen der Kundgebungen zu verhindern". Seit 7 Uhr ist die Linke Wienzeile gesperrt. Es wird empfohlen öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Wie die Landespolizeidirektion Wien auf Twitter mitteilte, soll eine Person nach dem Verbotsgesetz angezeigt worden sein. Weitere STANDARD Anfragen zum voraussichtlichen Ende der Absperrung auf der Linken Wienzeile blieben bisher unbeantwortet. (awie, 16.4.2023)