Die Draqqueen Freya Van Kant anlässlich der Lesung 'Drag Storytime 4 Kids' am Sonntag. Foto: APA/EVA MANHART

Aufgrund eine Kinderbuchlesung einer Dragqueen haben sich unterschiedliche Gruppierungen vor der Türkis-Rosa-Lila-Villa in Wien zu umfassenden Demonstration und Gegendemonstrationen eingefunden. Grund dafür war die vorlesende Person. Die Dragueen Freya Van Kant hat den Kindern als ein bunt geschminkter Mann in Frauenkleidern vorgelesen.

Geschätzte hundert Personen hatten sich daher direkt vor dem Gebäude versammelt, um zu den Klängen unter anderem des Radetzkymarschs gegen die Dragqueen-Lesung zu protestieren, darunter auch Vertreter der FPÖ, der Identitären um Martin Sellner und Personen aus dem Hooligan-Umfeld. Auch christliche Fundamentalisten waren erwartet worden. Zu sehen war neben Bannern mit dem Schriftzug "Kinder schützen ist kein Verbrechen" oder "Keine Genderindoktrination mit meinen Steuern" auch ein Demonstrant mit Kreuz.

Wann die Sperre der linken Wienzeile genau aufgehoben wird, konnte die Polizei auf Nachfrage nicht beantworten. Foto: APA/EVA MANHART

Der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp hatte eine Absage der Dragqueen-Lesung gefordert, hier finde eine "eine inakzeptable Frühsexualisierung von Kleinkindern" statt. Anfang März hatte die FPÖ in einer Sondersitzung des Wiener Landtags ein generelles Verbot von Drag-Queen-Shows für Kinder gefordert.

Gegendemonstration: "Drag is not a crime"

Die Lesung war dennoch gut besucht. Rund 40 Personen waren, wie ursprünglich geplant, zur Veranstaltung gekommen, die wegen der Demos in den ersten Stock verlegt worden war.

Gleichzeitig zeigten sich geschätzt 400 bis 500 Menschen mit der Dragshow solidarisch. Regenbohnenfahnen wurden geschwenkt, Plakate mit der Aufschrift "Drag is not a crime" hochgehalten. Auf den sozialen Medien wurden mehrere Video gepostet, in denen die 70er Jahre Klassiker "We are Family" oder "Y.M.C.A" von den Village People zu hören waren. Noch bis 18 Uhr läuft eine Solidaritätskundgebung unter dem Motto "Wien ist queer! Drag is not a crime", bei der unter anderem auch Conchita Wurst auftreten wird.



Sperre zwischen Getreidemarkt und Pilgramgasse

Die Landespolizeidirektion Wien gab dem STANDARD zuvor auf Anfrage bekannt, dass laut Paragraf 7a des Versammlungsgesetzes "ein vorgesehener Schutzbereich eingerichtet wurde, der unter anderem mit Tretgittern gesichert wird, um ein Aufeinandertreffen etwaiger Konfliktparteien im Rahmen der Kundgebungen zu verhindern". Derzeit ist die Linke Wienzeile noch auf der Höhe Getreidemarkt bis Pilgramgasse gesperrt. Eine absehbare Aufhebung der Sperre wurde nicht genannt. Laut Polizei habe sich aber bereits eine Kundgebung in Bewegung gesetzt.



Auf Twitter teilte die Landespolizeidirektion Wien außerdem mit, dass eine Person nach dem Verbotsgesetz angezeigt worden sei. Laut einem Pressesprecher verlaufe aber alles "soweit friedlich". (awie, red, 16.4.2023)