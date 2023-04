Nicola Walker als Mordermittlerin und alleinerziehende Mutter in "Annika". Foto: Apple TV, Alibi

Juhu! Nicola Walker ist wieder da! Überall, wo der Name der Londonerin auf der Besetzungsliste steht, ist sie eine Bereicherung – das war schon so bei Spooks, bei River und bei Unforgotten.

Nun schlagen wir ein neues Krimi -Kapitel mit ihr auf: Annika, die Story einer aus Norwegen gebürtigen, in Schottland als alleinerziehende Mutter lebenden Mordermittlerin. Die Fälle? Anfangs reichlich rätselhaft, dann aber doch lösbar dank ihres messerscharfen Verstandes und ihres untrüglichen Instinkts. Alles garniert mit feinsinnigem Humor.

UPSTREAM PH

Tatsächlich geht es aber viel mehr um den Menschen Annika, weniger um die Polizistin. Mehr um die Mutter, weniger um die Jägerin. Mehr um die nach einer Beziehung Suchende, weniger um die nach einer Verhaftung Strebende.

Und endlich wird wieder die "vierte Wand" durchbrochen: Wie weiland Kevin Spacey bei "House of Cards", so schaut Walker plötzlich direkt in die Kamera und spricht – mit uns, ihrem Publikum! Als seien wir ihr Vertrauter, ihre beste Freundin. Großes Kino – äh, Streaming. (Gianluca Wallisch, 17.4.2023)