Musste die Show am Freitag verlassen: Omar Khir Alanam (rechts), hier mit Moderator Andi Knoll und Tanzpartnerin Kati Kallus. Foto: ORF/Hans Leitner

Wien – Die sechste Runde der aktuellen Staffel von "Dancing Stars" brachte am Freitag das Aus für den Autor Omar Khir Alanam und seine Tanzpartnerin Kati Kallus. Somit verbleiben bei der Sendung am 21. April noch sechs Paare im Rennen. Nach der Osterpause waren bei der Präsentation der Tänze in ORF 1 durchschnittlich 717.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dabei (Marktanteil 26 Prozent), die anschließende Entscheidung verfolgten im Schnitt 693.000 Personen (Marktanteil 31 Prozent). (APA, 16.4.2023)