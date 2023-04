19.40 REPORTAGE

Re: Ein Paradies in Gefahr? – Luxusressorts in Portugal Die Küste in der portugiesischen Region Alentejo, Traumziel für luxuriösen Ökotourismus, gerät aus dem Gleichgewicht. Bis 20.15, Arte

20.15 THEMENMONTAG

Öko-Kleidung – wirklich alles besser? Paul Peraus fragt nach, ob die Kleidung hält, was sie verspricht. Um 21.05 folgt Buntes Gift – Umweltkiller Kleidung, um 21.55 Die Fast -Fashion-Lüge – was bleibt vom Recycling -Versprechen?. Um 22.30 geht es um Das Geschäft mit der Nachhaltigkeit. 23.20, ORF 3

20.15 INSELHOPPEN

Kykladen – Griechenlands Trauminseln Filmemacherin Natascha Rhein stellt Santorin, Milos, Koufonissi, Amorgos näher vor. Bis 21.00, 3sat

20.15 NATUR

Flussgiganten: Der Yukon Die Doku, erzählt von Rocko Schamoni, zeigt die Welt der harten Kerle am eisigen Fluss. Bis 21.00, ARD

20.15 THRILLER

Im Schatten der Angst – Du sollst nicht lügen Eine junge Frau gesteht einen Mord. Für die forensische Psychologin Karla Eckhardt (Julia Koschitz) ist die geständige Täterin kein unbeschriebenes Blatt, sie hat sie in einem Gutachten als zwanghafte Lügnerin eingestuft. Bis 21.45, ZDF

21.10 MAGAZIN

Thema Gewalt im Kreißsaal. / Der Fall Fritzl – 15 Jahre danach. / Schiebt Österreich die Falschen ab? Bis 22.00, ORF 2

21.15 NEUE REPORTAGEREIHE

Österreich unzensiert Filmemacher Andreas Mansberger trifft jene Menschen, die oft nicht gehört werden. In der ersten Folge ist er in Wien-Favoriten unterwegs. Bis 22.20, Puls 4

Für die neue Reportagereihe "Österreich unzensiert" ist Filmemacher Andreas Mansberger heute in Favoriten unterwegs, 21.15 Uhr, Puls 4. Foto: puls 4

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Bestsellerautor David Safier und sein neuer Roman. / Tom Segev über Proteste und Probleme in Israel. / Die kuwaitische Künstlerin Monira Al Qadiri im Por trät. / Michelle Cotton übernimmt die Wiener Kunsthalle. / Florentina Holzingers Happening Ophelia’s Got Talent. Um 23.30 folgt eine Cinekino-Dokumentation über die Filmgeschichte Italiens. Bis 0.00, ORF 2