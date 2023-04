Für Simon Boch haben sich die Strapazen gelohnt. Foto: APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Linz – Der Deutsche Simon Boch hat am Sonntag bei regnerischem Wetter die 21. Auflage des Linz-Marathons gewonnen. Der 28-Jährige absolvierte die Distanz in 2:09:25 Stunden. Auf den Plätzen landeten die Kenianer Evans Kimtai Kiprono (2:09:56) und Jackson Kemboi Rutto (2:12:02). Bester Österreicher wurde Matthias Maldet in 2:31:04 als Siebenter. "Das Ziel war heute unter 2:40 zu kommen, und das war eigentlich nie in Gefahr", sagte der Niederösterreicher.

Linz läuft. Foto: APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Bei den Frauen ging der Sieg hingegen an Kenia. Teclah Chebet schaffte in 2:27:18 Stunden nicht nur ihre persönliche Bestzeit, sondern unterbot auch den Frauen-Streckenrekord. "Ich habe es nicht erwartet zu gewinnen, ich bin sehr glücklich. Die Wetterbedingungen waren nicht so gut, es hat geregnet, aber der Kurs war sehr schnell." Die deutsche Favoritin Domenika Mayer landete deutlich dahinter (2:28:47) nur auf Rang zwei. Beste Österreicherin war Sabine Schnölzer als Fünfte in 2:59:15. (APA, 16.4.2023)