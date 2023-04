Es gibt Lebenssituationen und Veranstaltungen, da ärgern sich Leute, wenn jemand dasselbe Outfit trägt. Das Fußballstadion ist kein solcher Ort, die Sauna auch nicht, der Ugly Skiing Day (USD) erst recht nicht. Keine fünf Minuten vergehen an diesem Samstag, bis ich meinen Glaubensbruder schon auf dem Parkplatz des Skigebiets Axamer Lizum, 30 Autominuten von Innsbruck entfernt, treffe. Ein langer Blick, ein ausgestreckter Zeigefinger, Sekunden später liegen wir uns in den Armen. Sebi hat seinen Austria-Skiteam-Skianzug vor zehn Jahren in einem Innsbrucker Antiquitätenladen erstanden. Ich habe den "Traum in Rot" – wie es ein charmanter USD-Geher absolut treffend beschreibt – von meinem Onkel ausgeliehen. Wie es sich für einen waschechten Tiroler gehört, habe ich nämlich Familie mit ÖSV-Vergangenheit. Sebi und ich werden uns noch öfter treffen an diesem Tag, und wir werden uns jedes Mal wieder in den Armen liegen. Sebi und ich sind jetzt Freunde.

Sebi und Fabian in der roten ÖSV-Wäsch aus dem Jahr 1995. Foto: Franz Preschern

Der USD ist statistisch gesehen einer der einfachsten Orte der Welt, um neue Freunde zu finden. Deshalb macht es auch nichts, wenn man im dichten Gewusel die eigenen dauernd verliert. Bis man sie wieder findet, tauscht man sich mit neuen Freunden über vergangene USD-Teilnahmen oder den Fundort des Outfits aus. Man tanzt gemeinsam zu den Klängen von DJ Bobo, Britney Spears und Blümchen und trinkt reingeschmuggelten Schnaps – Zirbe, what else.

Der USD ist wohl auch einer der einfachsten Arbeitsplätze für DJs. Die rund 4.000 Menschen feiern eh alles. "One (Always Hardcore)" sei retrospektiv, aber der Song, der am meisten knallt und den man am traditionellsten mit dem USD verbindet, ist Philipp alias Dr. Albern überzeugt. Er betont bei einem kurzen Plauscher im Panoramarestaurant auf dem Hoadl seinen DJ-Namen extra langsam, als ob irgendjemand die Ironie nicht kapieren würde. DJ Head Away (Max) mag hingegen "Always" von Bon Jovi. Für ihn der perfekte Closing-Song. Alte und neu gefundene Freunde können sich dabei ein letztes Mal in den Armen liegen. Es wird auch diesmal so kommen.

Dr. Albern und DJ Head Away (mit blauem Hut) heizen ein. Foto: Franz Preschern

Von elf auf 4.000

Die beiden 38-jährigen Familienväter aus dem Raum Köln leben schon seit Jahren nicht mehr in Innsbruck. Für den USD aber kehren sie jedes Jahr in ihre alte Uni-Stadt zurück – physisch wie psychisch. Sie sind dann wieder Party-Studenten. Max und Philipp sind USD-Urgesteine, gehören zum sechsköpfigen Organisationsteam. Beim ersten USD, den Freund Toni 2011 zu Ehren seines Geburtstages abhielt – damals noch auf dem Stubaier Gletscher –, waren sie im Gegensatz zu den elf anwesenden Partygästen noch nicht dabei.

Party mit Panorama. Foto: Franz Preschern

Heute sind sie vom USD aber nicht mehr wegzudenken. Sie haben großen Anteil daran, dass der USD heute ist was er ist – ein ausverkauftes, berauschendes Eintagesfestival mit 4.000 Besuchern auf 2.340 Meter Seehöhe. Seit dem zweiten USD sorgen sie gemeinsam mit Wayne Hard für die richtige Beschallung. Beim USD bedeutet das Lieder einfach auch mal fertig spielen, keine schnörkeligen Übergänge, Pausen machen für euphorische "U – S – D"-Sprechchöre und sich den trashigen Charakter der Anfangsjahre beibehalten, als man die Lieder noch per Converter in schlechter Qualität von Youtube rippte.

Auf der Olympia-Abfahrt. Foto: Franz Preschern

Die Lieder, die Outfits, die Scheißfrisuren – sie sind die wenigen Konstanten beim USD. Denn seit die Veranstaltung immer beliebter wurde, musste sie sich professionalisieren. Die Ugly Abfahrt am Ende? Findet nicht mehr statt, unverantwortlich mit so vielen Leuten gleichzeitig. Das Warm-up mit gratis Dosenbier am Parkplatz? Zumindest kein offizieller Programmpunkt mehr.

Professionalisierung

Die Djs sagen, dass es ihnen lieber wäre, wenn man – wie früher – immer noch einfach mit dem Dosenbier kommen könnte und die Liftkarte der einzige Mehrkostenaufwand wäre. Und man glaubt es ihnen wirklich. Bei 4.000 Leuten braucht es aber nun mal Sicherheitskonzepte, mobile Toiletten, Securitys, Feuerwehr, Polizei. Die Jungs vom USD haben die Organisation deshalb offiziell an die Seilbahnen der Axamer Lizum abgegeben. Die Jungs bringen lediglich die Party mit. 35 Euro kostet diese mittlerweile, Tagesskipässe gibt es vergünstigt um 15 Euro, fünf Euro kostet das Bier innerhalb des Zauns. Außerhalb des Zauns werden deshalb einige Bier im Schnee kaltgestellt und bei Durst wieder abgeholt.

Ayy Macarena – semisynchron. Foto: Franz Preschern

Die Securitys beim Eingang checken das Nötigste, wissen aber auch, dass es vergeudete Lebensmüh ist, sämtliche Taschen zu durchwühlen. So wie es für die Polizei vergeudete Lebensmüh wäre, jeder Marihuana-Duftwolke nachzugehen. Zeit hätten sie, weil Raufereien sind in zwölf Jahren USD-Geschichte keine dokumentiert. Es ist eine friedliche Party, auch heuer wieder, nach drei Jahren Corona-Pause. Da darf der Feuerwehrmann dann schon auch mal an der Theke nach dem Rechten sehen.

Der deutsche Einfluss am Berg ist vor allem auch modischer Natur. Während die Einheimischen wohl auch durch die besseren Skigewand-Archive der Eltern und Großeltern gesegnet sind, bringen die deutschen Freunde oft auch Karnevalsschick mit in die Runde. Fühlt sich nicht immer ganz passend an, "und mir ist ein Oldschool-Skianzug schon auch lieber", sagt Dr. Albern, aber hey, hier ist jeder willkommen.

Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt ist die richtige Kleidung zentral. Foto: Franz Preschern

Österreichischer Gaper Day

Und wie hebt sich das ganze vom durchkommerzialisierten Turbo-Après-Ski in anderen Tiroler Bergsportorten ab? "Jemand, der Après-Ski mag, der hätte wohl auch hier Spaß. Aber nicht jeder, der hier ist, hat zwangsläufig Spaß beim Après-Ski", sagt Phillip. Max mag Après-Ski nicht. Man sehe sich eher in der Tradition des nordamerikanischen Gaper Days, wo Locals in schrägen Outfits die Touristen nachäffen.

Ich schreibe diese Zeilen hier am Tag nach dem USD, und irgendwie muss ich noch eine freche Überleitung zu den ganzen Kuriositäten des Tages finden. Das ist sie:

Handstand! Foto: Franz Preschern

Maria ist extra aus Portugal angereist, "weil's oanfach der beste Tag im Jahr isch". Niemand glaubt mir, dass ich wirklich vom STANDARD bin und hier wirklich eine Reportage mache – für ein Foto in der Gondel bietet Lisa (Name von der Redaktion vergessen) aber spontan an, einen Handstand zu machen, warum auch immer. Wir nehmen dankend an. Mein Kumpel kann auch inmitten einer eskalierenden Partymenge erstaunlich lang ein Dosenbier am Kopf balancieren. Warum auch immer. Ich erhalte kurz vor der letzten Abfahrt eine geheime Einladung für eine After-Party in Zimmer 224 (Nummer von der Redaktion geändert) des Hotels Olympia und merke schnell, dass sie doch nicht so geheim zu sein scheint. Magdalena hat die Nummer auch mit Edding auf die Hand geschrieben bekommen.

Maria, mittlerweile nach Portugal ausgewandert, lässt keinen USD aus. Margaretha auch nicht. Foto: Franz Preschern

Nachdem mir wieder einfiel, dass ich ja eine Reportage schreiben soll, stürze ich mich pflichtbewusst und auf der Jagd nach guten Geschichten in die letzte Abfahrt. Zunächst hilft mir aber ein freundlicher Polizist dabei, die Bindung zu verstellen, damit der Schuh wieder passt. Danke, lieber Freund und Helfer. Im einsetzenden starken Schneefall bin ich dann mehr mit mir selbst und meinen überlangen, nicht taillierten K1-Skiern beschäftigt als mit dem Drumherum. Alles klappt aber gut. Ich kann unverletzt in die riesige Schneeballschlacht gehen, die im Tal mittlerweile ausgebrochen ist. (Fabian Sommavilla aus der Axamer Lizum, 17.4.2023)