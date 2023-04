Wien – Medienmacherin und Managerin Nina Krämer-Pölkhofer – sie bewarb sich wie berichtet um die ORF-Direktion in Niederösterreich – kündigt eine Beschwerde gegen die Bestellung des ORF-Direktors in Niederösterreich an. "Ja, es wird den Einspruch geben. Wenn dieses Theater in Ö nicht beendet werden kann, dann wenigstens auf der öffentlichen Bühne und nicht im Hinterzimmer gespielt", schrieb sie in einem Tweet am Samstag.

Schon im März machte sie im STANDARD-Gespräch auf den "nicht zeitgemäßen, intransparenten Prozess zur Bestellung von Führungskräften der höchsten Ebene im ORF statt eines fairen Wettstreits der Ideen etwa in einem Hearing" aufmerksam.

"Das intransparente Procedere bei der Vergabe von Top-Jobs schadet allen: Bewerberinnen und Bewerbern, dem Ansehen des ORF, der Glaubwürdigkeit, und kratzt am höchsten Gut des ORF, dem Vertrauen", sagte Krämer-Pölkhofer damals: "Das ist kein Management auf der Höhe der Zeit. Diese Struktur gehört ebenso überdacht wie die Struktur der politischen Besetzung des ORF-Stiftungsrats. Diese Struktur ist falsch."

Seit Anfang April ist der ehemalige ORF 2-Chef und Unterhaltungschef des ORF-Fernsehens Alexander Hofer neuer ORF-Landesdirektor in Niederösterreich. Sein Vorgänger Robert Ziegler trat Anfang Februar nach Vorwürfen ÖVP-freundlicher Einflussnahme auf die Berichterstattung zurück. (red, 16.4.2023)