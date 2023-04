Dardai ist zurück. Foto: AP/Meissner

Hertha BSC hat sich in großer Not von Trainer Sandro Schwarz getrennt. Der Tabellenletzte der deutschen Fußball-Bundesliga setzt wieder einmal auf Vereinsikone Pal Dardai als Coach. Der 47-jährige Ungar wird den Club bis Saisonende betreuen, gaben die Berliner am Sonntag bekannt. Für Dardai, den Rekordspieler der Hertha, ist es sein drittes Trainer-Engagement beim Hauptstadtverein. Er soll die Berliner in den kommenden Wochen erneut zum Klassenerhalt führen.

Schwarz verließ das Vereinsgelände am Sonntag bereits vor dem Trainingsende. "Ich kann mit Blick auf die Tabelle nachvollziehen, dass die Verantwortlichen sich für einen neuen Weg entschieden haben", sagte der 44-Jährige, der die Hertha im Sommer übernommen hatte. Seit einem 2:5 am Freitag beim direkten Konkurrenten Schalke 04 zieren die Berliner das Tabellenende. Zwei Punkte fehlen sechs Runden vor Schluss auf den Relegationsplatz, zumindest vier auf den sicheren Klassenerhalt.

Dardai trainierte die Hertha bereits von 2015 bis 2019 und schaffte 2021 in der Rückrunde noch einmal den Ligaerhalt. Im November 2021 entließ ihn der damalige Geschäftsführer Fredi Bobic. "Alle kennen meine Beziehung zu Hertha BSC, deshalb musste ich auch nicht lange überlegen, als der Anruf kam", sagte Dardai. "Es sind noch sechs Spiele, eventuell auch noch zwei mehr, und ich werde mit dem Team alles daransetzen, dass Hertha BSC in der Bundesliga bleibt. Das wird keine einfache Aufgabe, aber ich freue mich darauf." (APA, 16.4.2023)