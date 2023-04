Liebe Leserin, lieber Leser,

gerade gewöhnen wir uns an Wi-Fi 6 und 6E, da steht mit Wi-Fi 7 schon wieder der nächste WLAN-Standard vor der Tür. Dieser soll unter anderem eine Vervielfachung der Geschwindigkeit sowie mehr Zuverlässigkeit bieten. Wir liefern Ihnen die wichtigsten Fakten zum Heimnetzwerk der Zukunft.

Im Gamingbereich blicken wir hingegen nicht in die Zukunft, sondern in die Vergangenheit, konkret auf die 1990er. Denn diese erleben gerade ein Revival, mit dem den Nerds von damals heute das Geld aus der Tasche gezogen wird. Unser "Berufsspieler"-Kolumnist sieht sich somit als Marketingopfer, findet das aber eigentlich auch in Ordnung so.

Ebenfalls sehr in Ordnung ist schließlich das 3D-Druckzentrum in der Seestadt Aspern – auch wenn wir zunächst etwas verwirrt waren, dass dort ausgerechnet Tintenstrahldrucker eingesetzt werden... aber lesen Sie selbst.

Wir wünschen angenehme Lektüre!

Wie Wi-Fi 7 drahtloses Internet schneller und zuverlässiger machen soll

Ausgerechnet Tintenstrahl! Wie 3D-Druck mit Know-how aus Wien die Industrie verändert

Das 1990er-Comback macht uns zu Marketing-Opfern, aber das ist egal

Party hard in einer neuen Era: In den Lautsprechern von Sonos steckt Hexenwerk

