Das Spiel kann noch bis 5. Mai gespielt werden, in Österreich war es ohnehin nie offiziell verfügbar

Auch in die App war Heardle nie integriert worden. Foto: APA/AFP/STEFANI REYNOLDS

Erinnern Sie sich noch an den Hype rund um das Wort-Ratespiel "Wordle"? "Heardle" funktioniert ähnlich, allerdings werden hier kurze Snippets von Songs vorgespielt, die es anschließend zu erraten gilt. Spotify hatte das dahinter stehende Unternehmen vor nicht einmal einem Jahr übernommen und dreht den Service nun wieder ab, wie es in einem aktuellen Bericht von The Verge heißt.

Konkret wird "Heardle" ab 5. Mai 2023 nicht mehr angeboten werden. Bis dahin können Fans also noch Screenshots anfertigen, falls sie ihre Spielstatistik für die Ewigkeit aufbewahren wollen. In Österreich war der ohnehin niemals offiziell angeboten worden, wie auf der Website zu lesen ist. Auch in die App des vielgenutzten Musikdienstes war Heardle niemals integriert worden. (red, 16.4.2023)