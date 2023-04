So oder so ähnlich dürfte Kater F. aussehen. Ein Originalbild ist nicht überliefert. Foto: APA/Paul Zinken

Vor etwas mehr als einem Monat sorgte der Fall von Kater F. für Aufsehen: Nach der Scheidung prozessierten seine Besitzer bis zum Obersten Gerichtshof (OGH), weil sie sich nicht einig wurden, wer ihn behalten darf. Das Höchstgericht urteilte damals, dass es nicht entscheidend sei, was der Kater selbst wolle. Anders als Kinder seien Tiere im Eheverfahren rechtlich wie Dinge zu behandeln. Wenige Wochen nach einem weiteren Urteil soll Kater F. nun entlaufen sein, berichtet "Die Presse" am Montag.



Das Ehepaar hatte sich bereits Ende 2021 scheiden lassen – rechtskräftig. Einzig die Frage, was mit F. passieren soll, blieb offen. Der Mann behauptete, die Frau habe das Tier nach ihrem Auszug aus der gemeinsamen Wohnung heimlich mitgenommen. F. sei dabei seinem gewohnten Umfeld entrissen und von einer befreundeten Katze, die im selben Haushalt gelebt hat, getrennt worden. Die Frau behauptete wiederum, dass sie sich beinahe allein um F. gekümmert und eine "wechselseitige" enge emotionale Bindung zum ihm aufgebaut habe.

Herrchen bekam recht

Zu wem der Kater selbst die engere emotionale Bindung hat, spielt laut der OGH-Entscheidung allerdings keine Rolle. Tiere seien im ehelichen Aufteilungsverfahren wie Sachen zu behandeln. Entscheidend sei vielmehr die menschliche Perspektive: Bei der Zuweisung des Haustiers kommt es laut dem OGH darauf an, wer von den Eheleuten die stärkere emotionale Beziehung zu dem Tier gehabt hat. Da dies zum Zeitpunkt der OGH-Entscheidung noch nicht klar war, wies das Höchstgericht die Angelegenheit für weitere Beweisaufnahmen zurück ans Landesgericht – und dort gibt es laut "Presse" nun ein Urteil.

Demnach steht der Kater dem Herrchen zu. Bekannte des Paares hatten vor Gericht ausgesagt, dass der Mann die stärkere Bindung zum Tier gehabt hat. Die Frau, die die Katze bei ihrem Auszug mitgenommen hatte, muss ihn nun an ihren geschiedenen Ehegatten herausgeben, behauptet allerdings, dass das Tier mittlerweile entlaufen sei.

Das Herrchen von F. will jetzt genau prüfen, ob das tatsächlich stimmt. "Die Polizei hat eine Anzeige aufgenommen und wird ermitteln", sagte der Anwalt des Mannes Günter Lippitsch zur "Presse". Sollte die Katze jemand widerrechtlich einbehalten, könne das sogar einen Diebstahl darstellen.

Kritik von Tierschützern

Für Kritik hatte die Entscheidung des OGH beim Verein Tierschutz Austria gesorgt. "Ein Tier ist bekanntlich zivilrechtlich keine Sache mehr (§ 285a ABGB)", teilte dessen Präsidentin Madeleine Petrovic Anfang März in einer Aussendung mit. Es sei "zwingend geboten, dass sich diese Entwicklung des modernen Tierschutzrechts auch auf der höchsten Ebene der Rechtsordnung manifestiert und von ihr gestützt und abgesichert wird".

Laut der Definition im Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB) gilt alles als "Sache", was von "Personen unterschieden ist" und was zum "Gebrauche der Menschen" dient. Lange waren daher auch Tiere per Definition "Sachen". 1988 wurde dann der Paragraf 285a ABGB hinzugefügt. Dort heißt es wörtlich: "Tiere sind keine Sachen; sie werden durch besondere Gesetze geschützt. Die für Sachen geltenden Vorschriften sind auf Tiere nur insoweit anzuwenden, als keine abweichenden Regelungen bestehen."

Anders formuliert: Tier geltend zwar per Gesetz nicht als Sachen, sind aber als solche zu behandeln – außer es gibt explizite Ausnahmen. Solche Ausnahmen gibt es laut dem OGH beim ehelichen Aufteilungsverfahren aber eben nicht. (japf, 17.4.2023)