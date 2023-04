Eine dreistündige Waffenruhe am Sonntag wurde schnell gebrochen. Foto: APA / AFP

Berlin/Khartum – Seit dem Ausbruch von Kämpfen zwischen der Armee und paramilitärischen Kräften im Sudan sind mindestens 97 Zivilisten getötet und 365 weitere verletzt worden. Dies teilte das Zentralkomitee der sudanesischen Ärzte am frühen Montagmorgen mit. Bei den heftigen Kämpfen scheint die Armee die Oberhand zu gewinnen. Sie habe Luftangriffe auf Kasernen und Stützpunkte der "Rapid Support Forces" (RSF) geflogen, sagte Zeugen und Anwohner am Sonntag. Die Armee habe auch die Kontrolle über einen Großteil des Präsidentenpalastes in der Hauptstadt Khartum zurückerobert.

Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind die Krankenhäuser in der Hauptstadt Khartum, in deren Umland rund sechs Millionen Einwohner leben, überlastet. Vielen der neun Krankenhäuser, die verletzte Zivilisten aufnehmen, fehle es an Blutkonserven, Transfusionszubehör und anderem medizinischen Material. Wasser- und Stromausfälle sowie fehlender Treibstoff für die Stromgeneratoren der Krankenhäuser erschwerten den Betrieb weiter. Auch Fachpersonal wie Anästhesisten fehle.

Ursprünglich einigten sich die Parteien am Sonntag auf eine dreistündige Kampfpause, um die von den Vereinten Nationen vorgeschlagenen humanitären Evakuierungen zu ermöglichen, so die UN-Mission im Sudan. Jedoch wurde die Vereinbarung nach einer kurzen Phase weitgehend ignoriert.

UN- Generalsekretär Guterres verurteilt Gewalt

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, verurteilte die Angriffe und forderte in einem Post auf Twitter, dass die Verantwortlichen unverzüglich zur Rechenschaft gezogen werden sollten: "Die anhaltenden Zusammenstöße im Sudan haben zum Tod und zu Verletzungen von Zivilisten geführt, darunter drei unserer @WFP-Kollegen (UN Welternährungsprogramm), die bei der Ausübung ihrer Arbeit getötet wurden." Auch der UN-Sondergesandte Volker Perthes erklärte, er sei entsetzt über die Berichte von Beschuss und Plünderungen, die UN- und andere humanitäre Einrichtungen betreffen würden.

Ausgelöst wurde der jüngste Konflikt laut Beobachtern am Samstag durch einen Streit über die Integration der RSF in das Militär als Teil des Übergangs zu einer zivilen Regierung. In dem von schweren Wirtschaftsproblemen gebeutelten Sudan hatten Massenproteste 2019 zum Sturz des jahrzehntelangen Herrschers Omar al-Baschir geführt. Daran waren die Armee und die RSF beteiligt. Militär und zivile Gruppen einigten sich damals auf eine Übergangsregierung. Im Oktober 2021 kam es aber zu einem Putsch, bei dem das Militär die Macht vollständig übernahm. Seitdem wurde bei Protesten immer wieder der Rückzug des Militärs aus der Politik gefordert. RSF-Chef Mohamed Hamdan Dagalo, genannt Hemedti, hatte sich zuletzt an die Spitze einer Bewegung gestellt, die das Land nach eigenen Angaben in die Demokratie führen will.

Konflikt könnte den Sudan "zerreißen"

Der jetzige Gewaltausbruch könnte das flächenmäßig drittgrößte Land Afrikas nach Ansicht eines Experten in eine lange Krise stürzen. Die Kämpfe hätten das Potenzial, den Sudan zu zerreißen, sagte der Politologe Gerrit Kurtz. Entscheidend sei die Entwicklung der kommenden Tage. "Dazu zählt, wer von den beiden Parteien Kontrolle über die Staatsinstitutionen im Zentrum Khartums erlangt und wer den Kampf um innenpolitische und internationale Legitimität gewinnt."

"Jahrelange Konkurrenz zwischen beiden Sicherheitskräften, die nur durch eine Zweckgemeinschaft gegen die Zivilgesellschaft zusammen gehalten wurden, entlädt sich jetzt in offener Feindseligkeit", erklärte Kurtz, Politologe der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, der dpa. "Beide Kräfte sind gut bewaffnet, auch wenn die RSF keine Luftwaffe haben und weniger schwere Waffen."

Das Militär sei von Loyalisten des Ex-Langzeitherrschers Al-Bashir durchsetzt. "Sie trauen Hemedti, dem Führer der RSF, seit seiner Rolle bei der Entmachtung von Al-Bashir 2019 nicht und sehen ihn als Verräter an. Armeechef Al-Burhan handelt nicht zuletzt unter dem Druck dieser islamistischen Kräfte, der sich mit Blick auf die mögliche Übergabe der Macht an eine zivile Regierung zuspitzte", so Kurtz. "Al-Burhan sperrte sich gegen die Kontrolle des Sicherheitssektors durch eine zivile Übergangsregierung, während Hemedti glaubte, seine Geschäfte und Operationen im Graubereich der Legalität auch so weiterführen zu können." (Reuters, APA, red, 17.4.2023)